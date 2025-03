Come stanno i padri lavoratori? Incontro al Salone Estense di Varese

«Il problema non è solo che i padri non riescono a trovare un equilibrio tra lavoro e famiglia, ma che non viene loro riconosciuto il diritto di essere presenti quanto le madri». A parlare è Cristina Di Loreto, psicoterapeuta e fondatrice di Me First, startup che offre programmi specifici di prevenzione, preparazione e supporto per aiutare genitori attuali e futuri, manager e team a conciliare vita-lavoro-accudimento in modo appagante e favorendo un equilibrio sostenibile.

Su questo argomento Cristina Di Loreto mercoledì 19 marzo, Festa del papà, terrà a Varese al Salone Estense con inizio alle 18 e 30 un incontro dal titolo “Come stanno i padri lavoratori?” .

L’ingresso e aperto a tutti e gratuito.