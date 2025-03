Dal borgo mariano di Varese fino a Ghiffa: il 23 marzo primo appuntamento di “Pedalando tra i sacri Monti”

Domenica 23 marzo è in programma il primo appuntamento di «Pedalando tra i Sacri Monti»; la partenza è alle 9 al Sacro Monte di Varese, l’arrivo al Sacro Monte di Ghiffa, su di una lunghezza di 45 chilometri da percorrere con e-bike, accompagnati da una guida cicloturistica e con transfer per il ritorno di bici e persone. La partecipazione è gratuita, è obbligatoria l’iscrizione online (https://www.bloutdoor.it/evento/pedalando-tra-sacri-monti-varese-ghiffa/), è possibile il noleggio della bici, info 348.2888040.

L’evento è organizzato da BL.outdoor, in collaborazione con l’Ente di Gestione dei Sacri Monti, ed è finanziato dal ministero del Turismo nell’ambito di un progetto volto alla valorizzazione Comuni a vocazione turistico-culturale ubicati nel territorio del sito Unesco Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, denominato «Da globale a locale: riscoperta e valorizzazione dell’identità di luoghi eccezionali».

«Dalla sommità del Sacro Monte di Varese, inizieremo la nostra discesa su strade panoramiche e silenziose che ci condurranno dolcemente verso la pianura. In pochi chilometri ci immergeremo in un paesaggio che alterna boschi, borghi storici e tratti di campagna, fino a raggiungere una delle piste ciclabili più belle della Lombardia, che costeggia il Lago di Varese». Il percorso prosegue fino a Laveno, per imbarcarsi di un battello e attraversare il Lago Maggiore, raggiungere Intra e affrontare la salita verso il Sacro Monte di Ghiffa.

L’evento del 23 marzo è il primo appuntamento di un viaggio cicloturistico che toccherà tutti gli altri Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia: Domodossola, Orta, Varallo, Oropa, Belmonte e Crea. È previsto un premio speciale per chi completa tutto il tour.