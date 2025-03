Decreto di espulsione per l’extracomunitario che a Natale aveva danneggiato alcune auto in sosta a Varese

Un cittadino extracomunitario è stato espulso dalla Polizia di Stato di Varese. L’uomo è stato riconosciuto responsabile dei gravi atti vandalici commessi nella notte tra Natale e Santo Stefano, quando diverse auto in sosta nel centro cittadino di Varese erano state danneggiate.

La Squadra Mobile della Questura aveva identificato l’autore dei danneggiamenti attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, deferendolo all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato. Dopo tali fatti, l’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti di polizia, si era reso irreperibile.

È stato rintracciato sabato scorso, 29 marzo, dalle Volanti che hanno fatto la segnalazione all’Ufficio Immigrazione della Questura per avviare le procedure necessarie per la sua espulsione.

Il Prefetto di Varese, considerata la posizione di irregolarità dello straniero e la sua pericolosità sociale, ha disposto l’immediata espulsione e il Questore ha ordinato il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano – “Corelli”.

Giunto presso il CPR di Milano, l’uomo ha continuato a manifestare una condotta aggressiva e antisociale: in preda all’ira, infatti, ha sferrato calci contro l’autovettura di servizio frantumando il vetro e danneggiando la portiera. Denunciato ulteriormente anche per questi episodi, è stato definitivamente tradotto presso il centro in attesa del rimpatrio.