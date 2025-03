“Esci dal guscio!”, torna la raccolta fondi per mandare al mare gli utenti della Cooperativa Il Millepiedi

ESCI DAL GUSCIO è alla terza edizione. Di che si tratta? E’ la campagna di raccolta fondi di Pasqua che la Cooperativa Il Millepiedi lancia per garantire a costi accessibili i soggiorni estivi a 45 persone con disabilità.

La vacanza Millepiedi è una tradizione imprescindibile: le persone con disabilità del Millepiedi da gennaio iniziano a fremere per iscriversi, le famiglie organizzano le loro ferie in base a questo importante appuntamento e i coordinatori lavorano da un anno all’altro a questa importante attività di autonomia, divertimento e socialità.

I primi anni la vacanza era una sola, con un grande gruppo; le ultime edizioni, essendo aumentati i numeri dei partecipanti, hanno visto partire due gruppi, uno a giugno e uno a luglio, costituiti da circa 20-25 persone con disabilità l’uno accompagnate da 7-8 tra educatori, educatrici e volontari.

Solo grazie all’aiuto della comunità la Cooperativa Il Millepiedi riesce a mantenere costi accessibili per le famiglie e a far partecipare al soggiorno anche chi vive in una condizione di fragilità economica. Quest’anno sono dieci le persone con disabilità che non parteciperebbero al soggiorno se non ci fosse un aiuto economico.

Esci dal guscio per la Cooperativa Il Millepiedi significa tre cose:

1. Garantire a 45 persone con disabilità di stare fuori casa per quattro giorni imparando a gestirsi il più possibile in modo autonomo, stando in gruppo e vivendo momenti di benessere a svago;

2. Permettere ai genitori e ai caregivers di prendersi un momento di pausa dalla cura h 24 del famigliare con fragilità, donando loro quattro giorni di sollievo.

3. Coinvolgere la comunità e dare la possibilità a chi vuole di migliorare la vita di qualcuno attraverso il proprio dono;

LE PAROLE DEGLI UTENTI DELLA COOPERATIVA IL MILLEPIEDI

Camilla al termine della vacanza del 2024 scrive: “Vorrei tornarci”

Lorenzo, il cui sorriso è difficilissimo da cogliere, sul pullman al ritorno scrive e disegna così

«Per continuare a fare tutto questo bene a persone con disabilità, alle loro famiglie e a tutto il contesto quest’anno abbiamo buonissime uova al cioccolato fondente e al latte provenienti da Torino grazie ai contatti di GODO pasticceria di Castellanza e colombe classiche e al cioccolato grazie alla collaborazione con Biscottificio Rossi di Romagnano Sesia – spiegano i responsabili della Cooperativa Il Millepiedi -. Per ordinare le colombe e le uova è possibile compilare un modulo a questo link: https://forms.gle/CHcV1kPwfXyGrpni6 oppure contattare Roberta della Cooperativa Il Millepiedi via mail scrivendo a sostienimillepiedi@gmail.com o telefonando al numero 345 2533535. Il tuo sostegno può fare la differenza nella vita di qualcuno».