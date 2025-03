Floris: “Ci metto il cuore per questa squadra e questa città. Vittoria dedicata ad Antonio”

VARESE – VADO 1-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Oltre alla voglia che abbiamo messo in campo, oggi credo ci sia ci sia stata anche una una grande qualità. Abbiamo, per quanto si può giocare in questo campo, abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo avuto quasi sempre il pallino del gioco, abbiamo creato anche diverse occasioni e potevamo sbloccarla anche prima. È stata una bella risposta ma guardando indietro Tortona è stata una partita un po’ un po’ passiva, nelle altre due precedenti Saluzzo e abbiamo battagliato e Asti abbiamo concesso un tiro comunque. Perciò non è che nelle altre partite non non avessimo giocato. Oggi c’è stato un ulteriore passo avanti avanti dal punto di vista anche del gioco e, come ho detto prima, abbiamo creato anche diverse palle gol contro una squadra molto forte. È una vittoria che ci tengo, ci teniamo tutti noi, a dedicare ad Antonio (Montanaro, ndr) per me è un grande amico e una persona speciale.

FLORIS 2: Non abbiamo mai perso di mira gli obiettivi. Il nostro obiettivo primario era cercare di vincere il campionato ma purtroppo per errori, a volte perché i campionati ti sfuggono di mano così, ne vince solo una e non è semplice vincere. Quello che posso garantire è che ci metto il cuore e l’anima per questa squadra, per questa società, per questa città. Sarebbe piaciuto anche a me vincere il campionato, più di ogni altra cosa. Sfumato un obiettivo, c’è il secondo posto e ci sono i play-off che devono onorare un campionato importante.

RODRIGUE BOISFER (Allenatore Vado): Abbiamo fatto un buon primo tempo, una prestazione abbastanza buona anche se onestamente non abbiamo mai calciato in porta. La gara è stata decisa da una punizione, sulla quale però non ci è piaciuto l’atteggiamento dell’arbitro che a nostro avviso ha tenuto troppo distante la barriera. Per questo ci siamo lamentati a fine partita. Non voglio parlare male dell’arbitro ma ho visto fischiare dei falli al Varese e a noi no. Ho visto belle cose, una bella partita, ma le partite si decidono sugli episodi e se questi vanno dalla parte degli altri diventa complicato vincere.

FERDINANDO VITOFRANCESCO (capitano Varese): Sono sono contento del gol su punizione, l’aspettavo da tanto finalmente è arrivato. A prescindere da questo, sono veramente contento della prestazione di tutti i miei compagni. Abbiamo fatto una prestazione da Varese sia sotto l’aspetto del gioco sia sotto l’aspetto della della cazzimma. Abbiamo fatto valere il nostro il nostro stadio, il nostro “Ossola”. Oggi c’era la consapevolezza di prendersi ognuno le proprie responsabilità arrivando da un momento difficile, però questo spogliatoio è formato da uomini, da persone che vogliono dimostrare che valevamo tanto e valiamo ancora ad oggi, quindi non era non era giusto quello che stavamo subendo. Ci siamo messi lì, abbiamo curato i dettagli, ci siamo parlati e fortunatamente è arrivato questo questo risultato che a noi fa molto piacere.

VITOFRANCESCO 2: A volte bisogna togliersi qualcosa, quando ci sono dei momenti difficili e mettersi a disposizione della squadra, della società. Sulla risposta dei tifosi non c’erano dubbi, anche se non era scontato dopo un momento del genere. Sappiamo che li abbiamo sempre al nostro fianco, ci hanno seguito tutto l’anno e li voglio ringraziare in prima persona perché sono stati formidabili. Noi cercheremo di onorare questa maglia fino all’ultima partita, fino all’ultimo minuto di campionato, perché è una maglia gloriosa, storica che che va rispettata. Quindi anche se l’obiettivo primario è un po’ lontano, cercheremo di in tutti i modi di di finire al meglio possibile.