Capitan Vitofrancesco guida il riscatto del Varese: Vado battuto 1-0

È una punizione del capitano Ferdinando Vitofrancesco al 36′ del secondo tempo a riportare alla vittoria il Varese dopo tre gare di astinenza. Al “Franco Ossola” i biancorossi piegano così 1-0 il Vado in uno scontro diretto di alta classifica grazie al gol del capitano ma anche a una prestazione finalmente positiva, soprattuto nella ripresa, dopo un primo tempo contratto. Una risposta di carattere per la squadra di mister Floris dopo una settimana complicata e un periodo negativo.

I tre punti messi in tasca oggi hanno però un sapore agrodolce perché il Bra non vince a Gozzano, ma ormai i giallorossi sembrano troppo lontani per poter davvero riaprire le speranze per il primo posto, lontano dopo oggi 13 punti. Torna invece a tiro la NovaRomentin, che impatta 0-0 a Voghera e ora ha solo due punti di vantaggio sul Varese alla vigilia dello scontro diretto di domenica 23 marzo dopo il turno di riposo del campionato della prossima settimana.

FISCHIO D’INIZIO

Sfida d’alta classifica al “Franco Ossola” tra Varese e Vado. Uno scontro diretto per il terzo posto, anche se le ambizioni delle due compagini all’inizio del campionato erano sicuramente più alte del gradino più basso del podio. Dopo tre gare senza vittorie – mai successo dall’inizio della stagi0ne – i biancorossi di mister Floris, che in settimana si sono separati con il direttore sportivo Antonio Montanaro, non possono contare sul difensore Bonaccorsi, squalificato, e tornano al 4-3-3 con Maccioni nel tridente d’attacco con Banfi e Barzotti. Di fronte i rossoblù liguri, guidati in panchina dal francese Rodrigue Boisfer, si schierano con un 3-4-1-2 che vede Capra sulla trequarti alle spalle di Alfiero e Vita, capocannoniera del campionato a quota 21 gol.

PRIMO TEMPO

Nei primi minuti di gioco si lotta tanto senza che però le due squadre riescano a trovare spunti offensivi. La gara non regala emozioni e così la partita si gioca anche sugli spalti con qualche coro non troppo amichevole della tifoseria varesina indirizzata a Tarabotto, presidente del Vado, che risponde con ironia salutando. Quando l’attenzione torna sul rettangolo verde non è cambiato quasi nulla, con una serie di lanci lunghi a superare il centrocampo che vedono primeggiare le difese sugli attacchi. Maccioni si sposta sulla trequarti e si mette in evidenza con qualche accelerazione palla al piede, ma per il primo tiro in porta bisogna aspettare il 40′ quando D’Iglio calcia d’esterno un pallone nel cuore dell’area ma trova attento Bellocci alla parata. Il Varese prova a chiudere in avanti la prima frazione, ma D’Iglio al 42′ alza troppo la mira del tiro dai 20 metri, mentre sull’ultimo assalto nel 1′ di recupero è stretta la marcatura di Monteverde sull’inserimento di Valagussa. Qualche timida protesta biancorossa ma l’arbitro fischia due volte mandando le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO

Inizia alla carica il Varese nella ripresa e al 2′ va vicino al gol con Maccioni che da distanza ravvicinata non riesce a battere Bellocci dopo il colpo di testa di Barzotti che era diventato un assist. I biancorossi provano a spingere ma il Vado trova le contromisure e ricaccia indietro la spinta varesina. Al 12′ mister Floris toglie la fantasia di Maccioni e D’Iglio per aumentare la fisicità con De Angelis e Romero. Al 17′ è proprio Romero a rincorrere un passaggio di Valagussa e servire in area Barzotti, ma sulla girata di destro è ancora attento Bellocci a parare. Il Varese prende campo e spinge, De Angelis manda di poco fuori un mancino volante e poi Banfi dal cuore dell’area calcia altissimo un pallone vagante. Al 28′ il portiere del Vado viene sollecitato due volte nel giro di pochi secondi, prima dal destro di Valagussa deviato da Abonckelet sul che para in tuffo, poi sulla rovesciata di Barzotti che gli arriva tra le braccia. Il gol è nell’aria e gli sforzi biancorossi vengono ripagati al 36′ quando Vitofrancesco su punizione trova la traiettoria giusta per insaccare l’1-0. Dopo il gol però il Varese si abbassa e lascia l’iniziativa al Vado, anche perché il cambio di Ferrieri per Banfi abbassa il baricentro biancorosso. La difesa però regge, gli attaccanti riescono a tenere lontano il pallone dai pericoli e così al termine della gara il Varese può festeggiare il ritorno alla vittoria.