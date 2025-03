I voti del Varese: il capitano è l’esempio da seguire

VARESE – VADO 1-0| I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Tanti interventi poco appariscenti ma sempre con la solita affidabilità

VITOFRANCESCO 7,5: Ogni partita giocata con la maglia del Varese è un dono per questa società e per la piazza. Oggi la decide con una punizione, frutto delle millemila che prova alla fine di ogni allenamento. Questo significa essere professionisti

MIKHAYLOVSKIY 6,5: Cresce la condizione e sale di livello anche la prestazione. Di fronte ha il capocannoniere del campionato, che non tira mai in porta

ROPOLO 6,5: Sicuro, sempre sul pezzo. Bella dimostrazione di affidabilità da centrale di difesa, a maggior ragione in una gara non facile

PICCIOLI 6: Bene per voglia e spinta, ancora qualche errorino in impostazione ma oggi c’è il segno “+” davanti alla sua prestazione

D’IGLIO 6: Anche lui in crescita rispetto alle ultime uscite. Lotta a contrasto e prova a far girare il gioco nonostante una gara bloccata

Romero 6,5: Entra a partita in corsa e combatte su ogni pallone come fosse il primo a dover dimostrare qualcosa

DAQOUNE 6,5: Onnipresente a metà campo, va a contrasto contro chiunque e mai con paura

VALAGUSSA 6: Tanta sostanza e pochi fronzoli. L’ultima volta del Vado al “Franco Ossola” fu lui a fare il gol partita – purtroppo a favore dei liguri – oggi si vede poco sotto porta ma tanto a centrocampo

MACCIONI 6,5: In un primo tempo bloccato è lui a inventare le cose migliori e anche nella ripresa sfiora il gol con una zampata sotto porta. Meriterebbe la rete ma non arriva

De Angelis 6,5: Entra bene, recupera diversi palloni e va anche al tiro in un paio di occasioni senza però grande fortuna

BANFI 7: Premiamo la volontà e la punizione che si guadagna con le unghie dalla quale arriva il gol partita

Ferrieri 6: Recupera un paio di palloni e in difesa di dà da fare, ma arrivato in attacco gestisce male

BARZOTTI 6,5: Il suo lavoro per la squadra è spesso nascosto ma molto importante. Nel finale ha ancora gamba per ribaltare il campo e dare una mano alla squadra portando via il pallone dai pericoli