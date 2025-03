Gallarate pensa a un nuovo segno per ricordare il sacrificio di Vincenzo Di Puppo

Gallarate ricorda il sacrificio del poliziotto Vincenzo Di Puppo, ucciso il 7 marzo 1980, quarantacinque anni fa, mentre contrastava una rapina in via Manzoni, nel centro storico cittadino. Cerimonia sempre sentita, che si è svolta alla presenza dei famigliari, del collega che era con lui quella notte (giovanissimo, ne uscì ferito gravamente), il questore di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza, i rappresentanti delle altre Forze dell’Ordine e le personalità istituzionali locali.

«Vincenzo Di Puppo è un eroe della Polizia di Stato» ha detto il questore Mazza. «Il ricordo è nei nostri cuori: oggi è ricordato nella toponomastica cittadina, ho parlato con il sindaco, abbiamo delle idee e ci piacerebbe portarle avanti e al centro c’è sempre la figura di Di Puppo».

Il sindaco Andrea Cassani ha aggiunto: «È importante ricordare le figure che hanno dato la vita per i cittadini, troppo spesso è ignorato dalle nuove generazioni, chi ha dato la vita per difendere la nostra società» Per l’amministrazione erano presenti anche il presidente del Consiglio comunale Marco Colombo, l’assessore alla Sicurezza Germano dall’Igna e il comandante della Polizia Locale Giannini.

«Partecipare a questa commemorazione significa rendere omaggio a un uomo che ha dato la vita per la sicurezza di tutti noi, mantenendo vivo il valore del suo gesto» ha aggiunto a margine della cerimonia Dall’Igna, che oggi è l’uomo da cui dipende la sicurezza, all’interno dell’amministrazione.