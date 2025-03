Gazebo a Varese del Movimento 5 Stelle per dire no al piano ReArm Europe

A una settimana dalla manifestazione nazionale del 5 aprile a Roma, programmata dal MoVimento 5 Stelle per ribadire la propria ferma contrarietà alla corsa al riarmo – definita dagli attivisti una scelta che sottrae fondi alla sanità, all’istruzione e al welfare, mentre famiglie e imprese affrontano spese sempre più rilevanti per servizi e utenze, nel totale disinteresse dell’Esecutivo verso i veri problemi dei cittadini italiani – il M5S di Varese sarà presente domani sabato 29 marzio al pomeriggio in centro città a Varese – dalle ore 15 alle 18 – con un gazebo allestito in via Del Cairo, all’angolo con via Veratti, per confrontarsi con i cittadini su queste tematiche.

“Troviamo folle investire nel piano europeo di riarmo per fronteggiare un pericolo né certo, né attuale, quando le strutture del nostro Servizio sanitario arrancano tra mille difficoltà: gli ospedali della Asst Sette Laghi sono talvolta sprovvisti di presidi basilari, come lo stesso disinfettante da usare dopo i prelievi per le analisi del sangue, mancano centinaia di medici e infermieri, e capita spesso che gli anziani, a cui stanno tra l’altro tagliando le pensioni, vengano tenuti per giorni in barella nel corridoio dei pronto soccorso prima di poter essere ricoverati.”, sottolinea Diego Carmenati, Vice-rappresentante del Gruppo territoriale M5S di Varese, che in veste di Referente Progetti si sta occupando dell’organizzazione dell’appuntamento. “Sottrarre risorse alla sanità, ma altrettanto alla scuola e alle infrastrutture del Paese – prosegue – è di per sé un grave danno immediato, con conseguenze ancora più gravi nel medio-lungo periodo.”

Per dire no al piano ReArm Europe, anche i 5 Stelle varesini saranno presenti all’appuntamento del prossimo 5 aprile nella capitale. Il M5S di Varese prenderà altresì parte, nel pomeriggio di domani, al Presidio antifascista in programma dalle ore 16.30 in piazza Monte Grappa.