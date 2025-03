Genetica e autismo: quale relazione? al Palace Hotel di Varese si parlerà dei risultati della ricerca finanziata dal Ponte del Sorriso

A distanza di otto anni, sabato 5 aprile, verranno resi noti i risultati dell’indagine genetica sull’autismo svolta dagli specialisti dell’ospedale Del Ponte di Varese in collaborazione con quelli del Bambin Gesù di Roma e del Besta di Milano e della Fondazione Piatti.

La ricerca era stata avviata grazie a una donazione fatta dalla Fondazione Just al Ponte del Sorriso: 420.000 euro per un’indagine genetica con cui si sarebbe voluto mappare il patrimonio genetico e di funzionalità cerebrale di 200 bimbi con disturbo dello spettro autistico tra i 2 e i 12 anni.

Poi il covid ha rivoluzionato i piani e la raccolta di dati si è protratta nel tempo: sono stati coinvolti 122 bimbi autistici definiti essenziali.

Il 4 e il 5 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo che si celebra il 2, l’Asst Sette Laghi e la Fondazione Il Ponte del Sorriso propongono due giornate di studio in cui verranno restituiti i risultati dell’indagine effettuata. Entrambe le giornate si svolgeranno al Palace Hotel di Varese.

Il 4 aprile l’appuntamento sarà riservato al mondo della scuola (sold out) proponendo riflessioni sulle modalità operative da attuare per rendere più inclusivo il contesto scolastico, partendo dalla costruzione di azioni sinergiche tra i clinici della Neuropsichiatria Infantile e gli insegnanti.

«Da anni ci confrontiamo con le difficoltà e le fatiche delle famiglie di bambini con spettro autistico, che incontriamo in Neuropsichiatria Infantile dove siamo presenti con le nostre educatrici e volontari. – ha affermato Emanuela Crivellaro, Presidente de Il Ponte del Sorriso – Abbiamo promosso questo importante convegno per mettere i più aggiornati strumenti informativi e formativi a disposizione di chiunque abbia a che fare con l’autismo in sanità, a scuola, a casa».

«I servizi di Neuropsichiatria Infantile sono in prima linea nell’intercettazione precoce dei bambini a rischio di disturbo dello spettro autistico, in rete con i pediatri e le scuole dell’infanzia, al fine di sfruttare al meglio le finestre evolutive più sensibili per interventi precoci che possono modificare sensibilmente l’evoluzione del disturbo» ha commentato il prof. Cristiano Termine, Responsabile della UONPIA ASST dei Sette Laghi e Professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile dell’Università dell’Insubria.

Sabato 5 aprile il convegno dal titolo “Dalla genetica alla clinica al progetto di vita” sarà più incentrato sui dati scientifici e vedrà la presenza di esperti di fama nazionale ed internazionale.

Verranno restituiti i risultati dello studio finanziato dalla Fondazione Just : « I dati presentati nel convegno saranno le basi per nuove conoscenze sulle cause dell’autismo e per indagini sulle correlazioni tra le varianti geniche e gli aspetti clinici.- spiega il dott. Rosario Casalone, Medico Genetista e responsabile scientifico della ricerca – Saranno descritte e discusse le varianti riscontrate in numerosi geni, identificate mediante indagini molecolari e citogenetici molecolari dalla struttura di Citogenetica e Genetica Medica della ASST dei Sette Laghi in collaborazione con il laboratorio di Genetica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e il Dipartimento di Scienze e alta tecnologia dell’Università dell’Insubria».

La seconda parte della giornata, quindi, si concentrerà maggiormente sugli aspetti quotidiani e le prospettive future delle persone con autismo e delle loro famiglie.

L’evento vedrà inoltre la presenza di “Tortellante” di Modena e “PizzAut” di Monza, due importanti realtà sociali ed economiche, che realizzano progetti dedicati a giovani con autismo.