Grande attesa a Induno e in tutto il Decanato della Valceresio per la Via Crucis con monsignor Delpini

Importante appuntamento domani, martedì 18 marzo, in Valceresio per la Via Crucis della Zona Pastorale II guidata dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Ad accogliere questo importante momento di fede e riflessione saranno Induno Olona e il Decanato della Valceresio oltre all’intera comunità locale.

La Via Crucis partirà alle 20,45 dalla chiesa di san Giovanni Battista e arriverà nel piazzale della chiesa di San Paolo, passando da via Porro, via Crugnola, via Pavia, cavalcavia degli Alpini e via Cappelletta.

«La Via Crucis offrirà ai fedeli l’opportunità di riscoprire il valore della preghiera comunitaria, seguendo il cammino della Passione di Cristo – dicono i responsabili decanali – La presenza dell’Arcivescovo sarà un segno di vicinanza e guiderà la meditazione, collegando il mistero della Croce alle sfide della vita contemporanea».

Dal momento che è attesa una grande partecipazione e la Via Crucis si svolgerà lungo le strade del paese, a partire dalle 19 alcune strade saranno chiuse per motivi di sicurezza.

A disposizione diversi parcheggi: quello della Palestra comunale, il piazzale di San Cassano, il parcheggio dell’Esselunga e quello della scuola don Milani.

L’invito dello staff organizzativo è quello di preferire, quando possibile, di arrivare a Induno Olona in pullman o treno, entrambi molto comodi perché posti lungo il tragitto della processione.