Guardare l’eclissi parziale di Sole con gli astronomi, ai Giardini Estensi di Varese

Il cielo sa regalare grandi emozioni a chi lo vuole osservare e la visione degli oggetti astronomici riesce a riempire di meraviglia anche il più distratto e noncurante degli osservatori.

Stelle, pianeti e innumerevoli altri oggetti attraversano silenziosamente i nostri cieli ogni notte; tuttavia anche di giorno è possibile fare un’osservazione astronomica: del Sole, la nostra stella. All’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori sono molte migliaia le persone che arrivano ogni anno proprio per osservarlo, con le sue macchie ed esplosioni.

Questo sabato, 29 marzo, in occasione di un’eclisse parziale, sarà possibile osservarlo anche dal centro di Varese. Tra le 11.25 e le 12.50 il Sole sarà infatti parzialmente oscurato dall’ombra della Luna, che in queste occasioni si interpone tra la Terra e il Sole stesso. L’eclisse sarà parziale perché solo una piccola fetta di Sole sarà intaccata, circa il 10%.

Gli esperti della Società Astronomica Schiaparelli saranno presenti ai Giardini Estensi del Comune (via Sacco 5) con diversi telescopi per consentire a chiunque lo desidererà di osservare il fenomeno. L’evento è libero, gratuito, senza prenotazione e verrà tenuto solo in caso di bel tempo. Per maggiori informazioni: astrogeo.va.it