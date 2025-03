I giovani di Forza Italia esprimono soddisfazione per i recenti sviluppi relativi al caso Fornasette

«Noi di Forza Italia giovani esprimiamo grande soddisfazione per gli sviluppi recenti riguardanti l’ex caserma dei Carabinieri di Fornasette a Luino. Desideriamo ringraziare il Prefetto Pasquariello per aver ascoltato attentamente le preoccupazioni sollevate dalla cittadinanza, trovando una soluzione che finalmente rassicura la comunità».

Lo dicono i giovani di Forza Italia in una nota.

«Siamo contenti che continuino i lavori di ristrutturazione, perché crediamo che sia giusto dare nuova vita a strutture in disuso, anziché lasciarle cadere nel degrado.

Vogliamo inoltre precisare che non siamo contrari all’utilizzo di strutture dismesse come centri di accoglienza, purché non comportino problematiche di sicurezza. La sicurezza è, infatti, il presupposto fondamentale per la libertà, e la libertà rappresenta il nostro valore cardine».

«La destinazione finale della struttura prevede che l’ex caserma venga utilizzata esclusivamente in caso di necessità, con la possibilità di accogliere al massimo due nuclei familiari. Questo numero, in caso di necessità, sarebbe non solo facilmente gestibile, ma permetterebbe anche di accogliere e integrare nel giusto modo i richiedenti asilo. Forza Italia crede fermamente in un’integrazione reale e sostenibile, perché solo in questo modo possiamo trarre beneficio da un’accoglienza che funzioni per tutti. Al contrario, un centro d’accoglienza di massa avrebbe reso impossibile una giusta e corretta integrazione».

«Ribadiamo la nostra soddisfazione per l’ascolto delle preoccupazioni della cittadinanza. Questo dimostra come la politica debba lavorare per il bene dei cittadini e come, quando fatta bene, possa realmente produrre risultati positivi. Concludiamo sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione per il benessere collettivo».