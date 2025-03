Il cane Harley scivola nel lago, salvato dalla polizia a Verbania

Questa mattina gli agenti della Squadra Acque Interne della Questura di Verbania hanno tratto in salvo un cane di nome Harley che era accidentalmente caduto nelle acque del Lago Maggiore mentre passeggiava con il suo padrone. Nello specifico, gli agenti di polizia si trovavano presso l’Imbarcadero di Intra per i consueti controlli sugli imbarchi dei traghetti quando la loro attenzione è stata attirata da un passante che ha indicato un ragazzo sulla diga foranea che lì sorge, disperato, sotto la pioggia, che urlava chiedendo aiuto per il suo cane. Quando gli agenti di polizia si sono avvicinati hanno capito subito che la situazione si stava mettendo male per il povero cane che già da diversi minuti era scivolato nelle acque freddissime del lago e non riusciva ad uscire, arrampicandosi sulle scalette, perché scivolava.

Senza esitare gli agenti della Squadra Acque Interne hanno creato con una cima della loro imbarcazione un collare di fortuna che sono riusciti ad agganciare intorno al corpo di Harley, si sono calati fino agli ultimi gradini che terminano nelle acque del Lago, riuscendo così a trarre in salvo il cane che nonostante la disavventura non ha perso però occasione per ringraziarli scodinzolando con entusiasmo. Un sospiro di sollievo è stato così tratto anche dal proprietario che ha ringraziato gli agenti ed ha portato il cane a casa, sano e salvo, soltanto un po’ infreddolito.