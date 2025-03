Il liceo Curie di Tradate ospita Giacomo Mazzariol: il 28 marzo l’incontro con gli studenti

Sarà Giacomo Mazzariol il protagonista del secondo appuntamento del progetto “Lo Struzzo a scuola”, l’iniziativa culturale promossa dal Liceo Curie di Tradate in collaborazione con la casa editrice Einaudi. L’incontro è in programma per venerdì 28 marzo, dalle ore 10.45 alle 12.40, e coinvolgerà tutte le classi prime dell’istituto.

Mazzariol, giovane autore diventato noto per il memoir “Mio fratello rincorre i dinosauri” – pubblicato nel 2016 e adattato in un film con Alessandro Gassmann – torna così al Curie dopo la partecipazione alla scorsa edizione del progetto. La sua scrittura, capace di affrontare con delicatezza e profondità temi come la disabilità, l’adolescenza e il rapporto tra fratelli, ha conquistato lettori di tutte le età. Oltre al suo romanzo d’esordio, l’autore ha pubblicato “Gli squali” nel 2019, e ha collaborato alla sceneggiatura della serie Netflix “Baby”.

L’incontro del 28 marzo sarà un’occasione preziosa per gli studenti per dialogare direttamente con l’autore, approfondendo il percorso creativo alla base delle sue opere e confrontandosi su tematiche legate all’identità, alla crescita e alla narrazione autobiografica. L’appuntamento si inserisce nel più ampio percorso didattico promosso dal Dipartimento di Lettere, che mira a far incontrare gli studenti con voci significative della narrativa contemporanea, rendendoli protagonisti attivi del processo di apprendimento.

A coordinare il progetto è il professor Federico Defendenti, che sottolinea come “Lo Struzzo a scuola si confermi anche quest’anno un momento fondamentale di apertura e confronto, capace di rendere vivo e attuale l’insegnamento della letteratura”.

Dopo l’incontro con Viola Ardone il 13 marzo, l’iniziativa proseguirà il 12 aprile con Samuele Cornalba, autore emergente che presenterà il suo romanzo d’esordio Bagai, rivolgendosi alle classi seconde.