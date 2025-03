Il linguaggio segreto di Bach: una lezione concerto al Liceo Malipiero di Varese e un seminario

Proseguono le celebrazioni dedicate a Johann Sebastian Bach presso il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese. Venerdì 28 marzo alle 20.30, la sede di via Garibaldi 4 ospiterà un evento di particolare interesse per gli appassionati di musica classica e non solo.

Protagonista della serata sarà il Maestro Emanuele Vianelli, che terrà una lezione concerto dal titolo: “Tra Ars e Scientia: Ars Perfecta“. L’incontro si propone di esplorare il linguaggio nascosto all’interno delle opere organistiche di Bach, rivelando la profonda architettura compositiva che sta alla base dei suoi capolavori.

Durante questa conversazione “verbo-musicale”, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire le connessioni tra arte e scienza nel lavoro del compositore tedesco. Il Maestro Vianelli guiderà i presenti attraverso i segreti compositivi e le strutture musicali che hanno reso l’opera di Bach un patrimonio senza tempo della cultura occidentale.

L’evento si inserisce nel ciclo di manifestazioni che il Liceo Musicale sta dedicando al grande compositore. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Liceo Musicale.

A Varese si festeggia il compleanno di Johann Sebastian Bach con sette eventi musicali. L’iniziativa, intitolata “Happy Birthday Johann Sebastian Bach”, propone sette appuntamenti tra il 23 marzo e l’11 aprile 2025, pensati per avvicinare il pubblico alla figura e all’opera del celebre compositore tedesco.

Il programma prevede incontri divulgativi, lezioni-concerto e performance musicali. Oltre all’appuntamento della sera del 28 segnaliamo il seminario tenuto dal Maestro Lorenzo Ghielmi, sabato 29 marzo 2025, articolato in due sessioni: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Il seminario è realizzato in convenzione con i Conservatori di Alessandria, Como, Gallarate, Novara e Pavia.

Gli altri appuntamenti in calendario:

“Dal clavicembalo al pianoforte” il 30 marzo alle ore 17.00

Concerto con orchestra e coro da camera “Nova Vox” nella Chiesa di Biumo Inferiore il 6 aprile alle ore 21.00

“Back to Bach but in jazz” l’11 aprile alle ore 21.00

Tutti gli eventi si terranno presso la sede del Civico Liceo Musicale, in via Garibaldi 4 a Varese, a eccezione del concerto del 6 aprile.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero +39 347 2820328, scrivere a segreteria.civicoliceomusicale@gmail.com oppure consultare i siti musicapervarese.it e liceomusicalemalipiero.com.

Una settimana intensa di musica, didattica e passione per riscoprire la modernità e l’universalità della musica di Bach, nel cuore della città giardino.