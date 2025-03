Il Prefetto incontra gli studenti dell’Enaip Varese: “Affrontate il futuro con competenza e conoscenza”

Una visita istituzionale di grande rilievo ha avuto luogo presso Enaip Varese, dove il prefetto, Salvatore Rosario Pasquariello, ha incontrato studenti, docenti e personale scolastico.

Un momento significativo che ha evidenziato l’attenzione della Prefettura verso l’istruzione, l’educazione e il sostegno ai giovani.

Dall’inizio del suo mandato, il Prefetto ha sempre dimostrato grande sensibilità per le tematiche educative e sociali, partecipando attivamente ai tavoli provinciali dedicati alla formazione e alle fragilità giovanili. La sua presenza presso Enaip Varese rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno costante per la valorizzazione del percorso formativo degli studenti e la promozione di alleanze educative tra realtà e associazioni, con l’obiettivo di incentivare la legalità e prevenire il disagio minorile.

L’incontro è iniziato con un caloroso benvenuto da parte della comunità scolastica; dopo un momento di saluto ufficiale, il Prefetto ha dialogato con gli studenti, che hanno raccontato la loro storia personale e le esperienze didattiche, di mobilità internazionale e di tirocinio.

Prima della visita ai laboratori professionali, dove ha potuto osservare da vicino le attività pratiche svolte dagli studenti, il Prefetto ha dichiarato: “A questi studenti ho detto di affrontare il loro futuro con competenza e conoscenza. E di non dimenticare di saper essere, ovvero di sviluppare le competenze trasversali, perché oggi nel mondo del lavoro diventano sempre più importanti”.

Infine, Salvatore Pasquariello ha letto l’Articolo 4 della Costituzione: “Un articolo che parla del diritto al lavoro, ma anche del dovere che ognuno di noi ha di svolgere un’attività o una funzione che concorra allo sviluppo e alla crescita della società”.

Un ringraziamento particolare è andato agli studenti dei settori Ristorazione e Produzione alimentare della sede Enaip di Busto Arsizio per il coffee break, un ulteriore esempio delle competenze tecniche acquisite nei loro percorsi professionali.

“Siamo onorati della visita del Prefetto, un evento che testimonia la sua vicinanza al mondo della scuola e dei giovani. Per tutto il tempo trascorso in Enaip, dialogando con i nostri studenti, ho potuto apprezzare la sua capacità di ascolto. Aver potuto raccontare, e anche mostrare attraverso la visita ai laboratori, il lavoro quotidiano che tutti i docenti Enaip portano avanti è stata un’esperienza importante per la nostra realtà formativa”, ha dichiarato la Direttrice Emanuela Frigerio.

La visita ha rappresentato un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra Enaip Varese e le istituzioni locali, ribadendo l’importanza della formazione come pilastro fondamentale per il futuro delle nuove generazioni.