Il Sociale di Luino diventa “Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame“

Il Teatro Sociale di Luino cambia volto e nome: il prossimo 29 marzo, infatti, si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione alla celebre coppia Dario Fo e Franca Rame. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, sarà un momento di celebrazione per l’eredità culturale e artistica di due figure fondamentali del teatro italiano.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di attori di grande richiamo e profondamente legati all’arte di Fo e Rame. Con la conduzione di Matteo Carassini, la serata ospiterà Marina De Juli, Jacopo Fo, Mattea Fo e Flavio Sala. Dopo i saluti istituzionali, verrà presentata l’opera ‘Io amo l’Italia’ di e con Sofja Zobina.

La cerimonia, alla presenza delle autorità e di esponenti del panorama culturale italiano, rappresenta un’occasione per ricordare il valore di Dario Fo, premio Nobel per la Letteratura nel 1997, e Franca Rame, entrambi artisti impegnati nel teatro come strumento di denuncia e trasformazione sociale.

Il sindaco di Luino, Enrico Bianchi, ha sottolineato l’importanza del passaggio di proprietà del teatro alla comunità, definendo l’intitolazione a Fo e Rame un atto doveroso. Anche l’assessore alla cultura Serena Botta ha evidenziato il valore dell’evento, che unisce tradizione locale e respiro internazionale. Mattea Fo, presidente della Fondazione Fo Rame, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, auspicando che il teatro possa diventare un punto di riferimento per la rappresentazione delle opere dei due artisti e per la formazione delle nuove generazioni.

Sabato 29 di marzo 2025 – Ore 21:00

Intitolazione ‘Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame’

Corso XXV Aprile, 3, 21016 Luino VA

Ingresso libero