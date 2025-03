Job day Varese: il 3 aprile a Ville Ponti la “GenZ” incontra il mondo del lavoro

Dopo l’ampia partecipazione all’evento di orientamento sugli aspetti abitativi, formativi e lavorativi dello scorso febbraio, che ha coinvolto oltre 500 giovani stranieri, la Camera di Commercio di Varese prosegue con il progetto ‘Varese GenZ’ attraverso il Job Day Varese.

In programma il 3 aprile 2025 tutto Centro Congressi Ville Ponti, l’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per giovani e adulti che cercano lavoro e, in particolare, per gli immigrati interessati a costruire il proprio futuro professionale in Italia. Organizzato dall’Ente camerale, dal Centro per l’Impiego di Varese e dall’Ufficio Scolastico Territoriale, in collaborazione con diverse Agenzie per il Lavoro , il Job Day Varese è un punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro che rappresenta un momento di crescita personale e professionale, dove i partecipanti possono ricevere strumenti e informazioni per affrontare con maggiore sicurezza il mercato del lavoro.

Dalle 9 alle 17.30 , i partecipanti potranno accedere a un colloquio di selezione con numerose aziende e agenzie per il lavoro, confrontarsi con esperti del settore e ricevere supporto nella revisione del proprio curriculum vitae. Il programma prevede anche seminari e workshop tematici, tra cui un approfondimento sull’inserimento lavorativo di migranti e rifugiati, moderato dalla Camera di Commercio di Varese. Saranno presentate testimonianze di aziende e lavoratori stranieri su esperienze di inclusione nel mondo del lavoro, oltre a sessioni dedicate agli aspetti normativi sull’assunzione di lavoratori stranieri, a cura di esperti in diritto dell’immigrazione. Verranno inoltre illustrati strumenti e percorsi da assumere in legalità e sicurezza, con informazioni specifiche sui tirocini internazionali e sulle esperienze di lavoro all’estero.

A sottolineare l’importanza dell’evento, il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, dichiara: “Il Job Day Varese rappresenta un’opportunità fondamentale per facilitare l’incontro tra le imprese del territorio e tanti giovani stranieri, ma anche con quelli varesini , che vogliono contribuire attivamente al nostro tessuto economico. Il lavoro è un motore di inclusione sociale e di crescita per tutti e iniziative come questa dimostrano come sia possibile creare percorsi di integrazione reali e proficui per il benessere della nostra comunità”.

Saranno, inoltre, attivi diversi sportelli informativi dedicati a tematiche di grande rilevanza per i cittadini stranieri, tra cui la richiesta e il rinnovo del permesso di soggiorno, la cittadinanza italiana, le possibilità di assunzione previste dalla normativa sui flussi migratori, il supporto per aspiranti assistenti familiari e la mobilità internazionale con le opportunità di lavoro all’estero. I partecipanti potranno anche ricevere consulenze per costruire un percorso professionale efficace e valorizzare le proprie competenze nel contesto lavorativo italiano.

Il connubio tra Nuove Generazioni e Sostenibilità rappresenta un elemento fondamentale del Programma Pluriennale della Camera di Commercio. Durante il Job Day, tale connessione si concretizzerà nel desk “Patto territoriale per le competenze e per l’occupazione nella filiera della mobilità elettrica e sostenibile” (ID 5434968). In questo spazio, Formaper, capofila del progetto, fornirà informazioni sui percorsi formativi e le opportunità di inserimento lavorativo. Il progetto, che coinvolge la Camera di Commercio e la Provincia di Varese, è supportato da un ampio network territoriale che include associazioni, sindacati e ITS. Il tutto è finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027.

Il Job Day Varese si conferma quindi un’iniziativa fondamentale per favorire l’inclusione e la crescita professionale dei giovani stranieri, offrendo opportunità di impiego immediato e mirando anche a costruire un dialogo aperto tra istituzioni, imprese e lavoratori per promuovere una società più equa e inclusiva.

L’ingresso è gratuito ed è richiesta l’iscrizione online al sito www.va.camcom.it