La tappa lombarda del Giubileo a cavallo parte dal Sacro Monte di Varese

La tratta lombarda dell’Equiraduno dell’Anno Santo parte da Varese il 27 marzo: dal Sacro Monte, attraversando il Parco Campo dei Fiori fino a Induno Olona per un viaggio all’insegna di natura e spiritualità. Un pellegrinaggio equestre che, attraversando l’Italia, condurrà cavalieri e amazzoni fino a Piazza San Pietro a Roma per la metà di maggio. Questo itinerario a cavallo, promosso in collaborazione con Regione Lombardia, rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il turismo slow e riscoprire il rapporto millenario tra uomo, cavallo e territorio.

La partenza ufficiale è fissata per la mattina del 27 marzo alle 10.30 con la benedizione alla Fontana del Mosè, sullo scenografico Sacro Monte di Varese, sito UNESCO e luogo simbolo di spiritualità e cultura. Un punto di inizio carico di significato, da cui i cavalieri scenderanno attraverso i suggestivi boschi del Parco Regionale Campo dei Fiori, una delle aree naturali più affascinanti della Lombardia, con i suoi panorami mozzafiato sui laghi prealpini.

Dopo una giornata immersi nella natura, il gruppo raggiungerà Induno Olona, comune che sorge lungo il tracciato della storica Via Francisca del Lucomagno, antico percorso di pellegrinaggio che collegava il cuore dell’Europa con Roma. Il giorno successivo la carovana ripartirà verso Sumirago, attraversando un paesaggio che alterna boschi, borghi rurali e dolci colline.

Il 29 marzo il pellegrinaggio equestre giungerà a Milano, dove alle 11.30 in Duomo si terrà la benedizione ufficiale dei cavalieri e dei loro compagni di viaggio, scortati dal gruppo Esercito Voloire di stanza alla Caserma Perrucchetti di Milano, i Carabinieri a Cavallo, la Polizia a Cavallo e le Giacche Verdi, prima di proseguire verso sud. La tratta lombarda si concluderà il 13 aprile a Varzi – Pavia, dove il gruppo si ricongiungerà con i cavalieri della tratta piemontese per proseguire il cammino verso Roma.

L’Equiraduno dell’Anno Santo è più di un viaggio spirituale: è una straordinaria occasione per scoprire, al ritmo del passo dei cavalli, angoli meno conosciuti della Lombardia. Dai sentieri del Sacro Monte alle storiche mulattiere del Parco Campo dei Fiori, fino ai tracciati rurali della provincia di Varese, il percorso offre agli appassionati di turismo e natura la possibilità di avvicinarsi a un modo di viaggiare autentico e sostenibile.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di importanti realtà equestri, tra cui il Consorzio CavalliVarese, Confagricoltura Lombardia, Natura a Cavallo e le Giacche Verdi Lombardia, che da anni promuovono l’equiturismo come strumento di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio. Il percorso è studiato per garantire la sicurezza e il benessere dei cavalli, permettendo ai partecipanti di godere appieno dell’esperienza in un contesto naturale straordinario.

Come detto, anche Confagricoltura collabora con la realizzazione di questo importante evento, che promuove il turismo Equestre, l’allevamento del cavallo moderno e tutto il settore correlato: in Provincia di Varese sono tanti gli allevamenti, i maneggi e tantissime le aziende agricole che lavorano sia producendo meravigliosi soggetti che fornendo servizi come i servizi agrituristici correlati con i cavalli. La Lombardia vanta oltre 40.000 cavalli (4500 nel Varesotto) e più di 15.000 allevamenti e strutture correlate, contribuendo al totale di circa 400.000 capi presenti in Italia. La rilevanza di questo settore è fondamentale, poiché l’allevamento e la gestione degli equidi nelle Aziende Agricole e Agrituristiche, non solo offre opportunità occupazionale, ma recepisce servizi e merci da moltissimi ambiti; da quello agricolo per fieno e cereali, quello artigianale per finimenti, selle, e suppellettili, quello commerciale per i vari prodotti a supporto del cavallo a quello dei servizi tra veterinari, maniscalchi preparatori etc.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul percorso, è possibile consultare il sito ufficiale giubileoacavallo.it