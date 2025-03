Mobilità sostenibile: installate nuove colonnine di ricarica ultra-veloce alla Coop di Varese

Varese compie un altro passo verso la mobilità sostenibile grazie alla collaborazione tra Coop Lombardia ed Enel X. Nel parcheggio del punto vendita Coop di Varese sono state installate nuove colonnine di ricarica ultra-veloce da 150 kW, che consentono agli utenti di ricaricare i propri veicoli elettrici in tempi rapidi, rendendo l’esperienza di acquisto ancora più comoda e sostenibile.

L’iniziativa rientra nell’impegno di Coop Lombardia per la sostenibilità ambientale e la transizione verso una mobilità a basse emissioni, offrendo ai clienti e ai cittadini soluzioni concrete per ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti quotidiani.

“L’installazione delle colonnine di ricarica ultra-veloce nel parcheggio del nostro punto vendita di Varese – dichiara De Bellis, presidente di Coop Lombardia – rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di responsabilità sociale e ambientale. Vogliamo incentivare l’uso di mezzi elettrici, offrendo ai nostri clienti la possibilità di ricaricare il proprio veicolo in modo rapido ed efficiente. Con questa nuova infrastruttura, Coop Lombardia conferma il proprio impegno nella diffusione di pratiche virtuose per la salvaguardia dell’ambiente, promuovendo una rete di ricarica capillare nei propri punti vendita e supportando la crescita della mobilità elettrica in Lombardia”.