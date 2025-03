Monte Morone riapre per la Festa della Madonna della Cintola

Monte Morone riapre i cancelli in occasione della Festa della Madonna della Cintola, in programma martedì 25 marzo a Malnate. L’evento è organizzato dall’Unità Pastorale di Malnate, in collaborazione con il Comune di Malnate, ed è un appuntamento atteso dalla comunità, che torna a ritrovarsi nel suggestivo scenario del colle dopo l’impossibilità di celebrare in loco lo scorso anno.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 9.00 presso la portineria di Monte Morone, in via Hermada. Da lì i fedeli saliranno a piedi fino alla sommità, dove alle ore 10.15 sarà celebrata la Santa Messa alla Chiesetta di Santa Maria. Il rientro è previsto entro le ore 12.00.

Per agevolare la partecipazione, i parcheggi della Cascina Diodona saranno eccezionalmente aperti a partire dalle ore 8.45, grazie alla disponibilità dei gestori. Un’attenzione particolare è rivolta agli anziani e alle persone con disabilità: alle ore 9.00 partirà un servizio di trasporto dedicato, grazie ai pulmini messi a disposizione dalla parrocchia e da Sos Malnate, che consentirà di raggiungere comodamente la chiesetta.

L’organizzazione dell’evento sarà supportata da una rete di volontari e associazioni locali: Protezione Civile, GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), Carabinieri in congedo, Alpini e altri gruppi garantiranno la sicurezza e l’assistenza lungo il percorso.

Dopo la sospensione del 2024, la riapertura di Monte Morone rappresenta un segnale di rinnovata vitalità per la comunità e un’opportunità per vivere insieme un momento di fede e condivisione.