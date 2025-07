Il Comune di Malnate vuole comprare Monte Morone. L’amministrazione guidata da Nadia Cannito ha deciso di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto del colle per 2 milioni e 18 mila di Euro e potrebbe così diventare proprietaria della tenuta che sormonta la città e che fa parte della memoria culturale e storica malnatese.

LA STORIA

Monte Morone è un colle legato a doppio filo alla storia malnatese, con miti e leggende di età millenaria. È un sito unico che sormonta la città del Ponte di Ferro e che è nel cuore della comunità. Oltre a un edificio, ultimamente usato per feste e matrimoni, ha sede anche la chiesetta che ha testimonianze risalenti al XIII secolo e che accoglie la Madonna della Cintola, legata alla tradizione per la quale ogni anno, il 25 marzo vede una processione in suo onore proprio risalendo verso Monte Morone. Il sito è passato poi in mano a privati che lo hanno tenuto in gestione, aprendolo in occasione delle ricorrenze storiche a favore della comunità e successivamente anche per feste private e matrimoni. La proprietà è stata messa in vendita nel 2021 (leggi qui) e ad acquistarla, nell’ultimo periodo, sono stati degli investitori stranieri

I PASSAGGI

Il 23 giugno è stato chiuso l’atto di compravendita ma, essendo il bene sottoposto a Sovrintendenza, nell’atto è inclusa una “clausola sospensiva”. La Sovrintendenza, il 2 luglio – il termine è di 60 giorni -, ha quindi dato comunicazione a Regione, Provincia e Comune della compravendita. Regione si è tirata indietro, la Provincia deve ancora pronunciarsi mentre il Comune di Malnate ha già fatto il primo passo concreto con la delibera di giunta legata alla prelazione del 17 luglio che è già stata inviata alla Sovrintendenza insieme alle relazioni tecnico-storica e di valorizzazione della tenuta.



LE TAPPE DEL COMUNE

Nella serata del 22 luglio l’Amministrazione ha fatto un primo passaggio amministrativo esponendo il piano per l’acquisto nel corso della Commissione Consiliare di Bilancio. La somma di 2 milioni e 18 mila Euro è già stata inserita come voce nella parte di assestamento di bilancio. Il prossimo passo sarà il consiglio comunale del 29 luglio per la delibera per motivare l’intenzione del Comune di far valere la prelazione

GESTIONE DEL BENE

Dopo il consiglio comunale l’Amministrazione spiegherà nel dettaglio quali saranno le idee e in particolare le modalità per la gestione della tenuta. Al momento resta sul piatto un’offerta concreta affinché un luogo storico della cultura e storia malnatese diventi di proprietà del Comune.