Nella piazza dell’estrema destra: “Varese è nostra e ci appartiene”

Erano qualche centinaio di persone nella piazza Repubblica a Varese dove l’estrema destra ha lanciato una chiamata a raccolta all’insegna dello slogan “Difendi la tua città”.

I militanti, schierati al centro della piazza, rigorosamente vestiti di nero, esibivano soltanto il tricolore.

«Ancora esistono italiani che non si arrendono perché questa città e questo Paese è nostro, ci appartiene per diritto di nascita» hanno scandito nell’intervento. «Noi rappresentiamo l’italianità in questa piazza che da troppo tempo è simbolo dell’antitalianità. Così come l’altra piazza dove ci sono gli antitaliani», con riferimento alla manifestazione che ha riunito Cgil, Anpi e vari gruppi e cittadini in piazza Monte Grappa, dalle 16.30.

Al termine del presidio intorno alle 19 i militanti riuniti hanno arrotolato le bandiere e sciolto il presidio.