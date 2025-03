Otto marzo, per Anpi Varese è “giornata di lotta per i diritti civili e sociali per la pace e la democrazia“

“Per l’Anpi l’8 marzo è sempre stato una giornata di festa e di lotta. Abbiamo aderito alla manifestazione indetta da Fem.Va (domenica 9 marzo ore 16 Piazza Montegrappa Varese) e invitiamo alla partecipazione perché il momento che stiamo vivendo, denso di pericoli per tutte e tutti, richiede il massimo impegno unitario“.

Lo fa sapere Anpi Varese in una nota. Che prosegue: “Dalla cultura e dalla presenza femminista emerge una nuova idea di politica e di giustizia basata sull’interdipendenza, sulla relazione e la solidarietà tra le diverse soggettività oppresse per ridisegnare un nuovo modo di stare al mondo. Da loro proviene un forte stimolo a riscoprire la partecipazione e l’impegno comune come risorse essenziali per contrastare e rovesciare i tentativi delle destre di mettere in discussione i diritti fondamentali, individuali e collettivi, conquistati in passato grazie alla mobilitazione e alle battaglie di milioni di uomini e donne. Stiamo vivendo un momento drammatico. Le nostre democrazia sono sotto attacco è l’esistenza stessa delle vite umane viene oggi minacciata dalle continue violazioni del diritto internazionale, dal ricorso all’uso della forza e alla follia del riarmo, dai tentativi di stravolgere le regole e i valori fondanti delle Costituzioni, dal prevalere degli esecutivi sulle assemblee elettive e dalla emarginazione degli organismi internazionali nati dopo la seconda guerra mondiale. Ed è così che si moltiplicano guerre, genocidi, persecuzioni, violenze, discriminazioni“.

“Si aggravano le condizioni climatiche e sociali, crescono gli squilibri e le ingiustizie. In un contesto così complesso e drammatico le ricorrenze dell’8 marzo e quella dell’80° della Liberazione, che ci apprestiamo a celebrare, assumono un valore democratico altamente significativo e diventano occasione per agire unitariamente, nel rispetto delle identità di ciascuno, per la pace e contro le guerre, per la difesa delle libertà individuali e collettive, contro la violenza di genere, contro ogni forma di discriminazione e per la giustizia sociale“, concludono da Anpi Varese.