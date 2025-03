“Pasqua 2.0”: trova il menu di Pasqua perfetto con lo chef Marco Dossi 

Con l’arrivo della Pasqua sono in partenza con Varese Corsi nuove e interessanti proposte. Tra queste un incontro per cucinare gustosi piatti da poter replicare sulla propria tavola durante le feste.

“Pasqua 2.0” sarà l’occasione per imparerai a preparare un antipasto stuzzicante, un primo piatto che rivisita la tradizione con un tocco moderno, un secondo piatto che sorprenderà per la sua originalità e per concludere, una crema irresistibile da abbinare alla classica colomba pasquale.

Dall’antipasto al dolce, con lo Chef Marco Dossi si potranno scoprire nuove ricette e arricchire il proprio repertorio di cucina. L’appuntamento è per mercoledì 9 aprile, dalle 19:00 alle 21:00 a Love in the Kitchen, Varese.

