“Rivoluzione digitale: siamo pronti a innovare” ncontro di EconomiXlab al Maga di Gallarate

Venerdì 28 marzo prossimo , alle ore 17, presso il MAGA di Gallarate , si svolgerà l’evento annuale di EconomiXlab .

Con “Rivoluzione digitale: siete pronti a innovare?“, titolo della nuova edizione di EconomiXlab , verranno affrintati i temi della sostenibilità e della resilienza aziendale, oggi prioritari per affrontare le sfide future e garantire, al contempo, una crescita economica di duratura.

In questo contesto, l’intelligenza artificiale si impone come una forza innovativa, capace di trasformare le imprese e migliorare efficienza e competitività. Attraverso una indagine condotta nel territorio varesino, si parlerà delle aziende che già hanno avviato la trasformazione digitale grazie all’AI e quali strumenti hanno adottato per innovare, senza rinunciare al valore della loro storia e delle loro radici.

Sarà un’occasione di confronto con professionisti del settore tra cui Carlo Cottarelli , Nicola Gatti , Giulia Baccarin e la partecipazione di Paola Margnini (Confindustria Varese); Ugo Molteni (PwC); Alessandro Gallani (Heiwit); Roberto Spotti (PwC); Carlo Rossi (PwC); Michela Conterno (Lati) e Roberto Baldan (Carl Zeiss Vision Italia) che, attraverso dati e case study concreti, analizzeranno come l’intelligenza stia trasformando i modelli di business, promuovendo efficienza e innovazione artificiale.

Un’opportunità di crescita e approfondimento per comprendere se la trasformazione digitale sta realmente ridefinendo il futuro dell’economia e quali benefici concreti possiamo trarne.