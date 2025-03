Rocco si gode il goal vittoria della Pro Patria: “Lo aspettavo da tanto tempo”

La Pro Patria vince 1-0 sull’Arzignano nel turno infrasettimanale di giovedì 13 marzo. Rocco decide la gara in cui i tigrotti di mister Caniato hanno retto bene l’urto nei momenti più complicati della gara. Le parole dei protagonisti dalla sala stampa di Busto Arsizio.

CANIATO 1 – Siamo stati lucidi, anche alla luce di quella che è la nostra classifica, che non ci consente di essere sempre sereni e tranquilli. Per noi ogni palla ha un peso specifico importante. Magari una squadra con una classifica diversa, in una situazione più serena, gestisce meglio anche le ripartenze e questi altri aspetti.

CANIATO 2 – La sensazione che ho avuto io nelle ultime due gare è che la squadra approcci alla gara con un atteggiamento vero, importante, nonostante la classifica non ci aiuti. Nel calcio ci sono degli up and down, è necessario non subire i down e gestire al meglio queste situazioni di euforia.

CANIATO 3 – Domenica al Rocco di Trieste ci giochiamo una gara importante. Lo faremo contro una squadra affamata di punti. Vedremo la reale crescita della squadra, al di là di quello che sarà il risultato.

ROCCO 1 – È stata una partita difficile, molto difficile. Penso che abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. Faccio i complimenti a tutti i miei compagni di squadra perché oggi non era facile. Sono contenuto per i tre punti e per questo goal che è arrivato e che aspettavo da tanto.

ROCCO 2 – Io cerco di dare il massimo sempre, se posso trascinare la squadra lo faccio. Ho 35 anni, posso dare la mia esperienza: qualche campionato l’ho visto (ride). L’atteggiamento di oggi è quello giusto.

ROCCO 3 – Se siamo migliorati in campo dopo il vantaggio? Quando sei in fondo alla classifica la palla scotta, tutto diventa più difficile. Un goal così ti permette di liberarti mentalmente. La vittoria di oggi aiuta, ci farà lavorare serenamente in questi due giorni che abbiamo prima di una partita importante come quella contro la Triestina.