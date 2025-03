Scatta da Trapani il cammino dell’Openjobmetis “alla greca”

Prende il via con una trasferta molto insidiosa l’avventura di Ioannis Kastritis sulla panchina della Openjobmetis. I biancorossi sono partiti sabato mattina per Trapani dove affronteranno (domenica 2 marzo dalle ore 20) i granata padroni di casa. Alla cui guida c’è Jasmin Repesa, messo addirittura in discussione dopo l’eliminazione in Coppa Italia ma poi rimasto al suo posto anche perché – si dice – ha la squadra dalla sua parte.

La squadra siciliana è una neopromossa atipica: il budget messo a disposizione dal presidente Antonini ha permesso alla Shark di fare fin da subito corsa d’alta classifica, toccando anche la vetta per breve tempo. L’ultimo periodo è stato quello di maggiore difficoltà (sconfitte con Trento, Cremona oltre a quella con Trieste in coppa: tutte lontano da casa) ma è indubbio che Trapani abbia un roster profondo e solido, in grado di approcciare da favorita il match con Varese.

La Openjobmetis dovrebbe comunque presentarsi in campo con un volto diverso rispetto a quello arrendevole visto dall’intervallo di Pistoia in avanti. Kastritis ha sicuramente dato un’impronta molto più forte in difesa (Trapani ha il miglior attacco del torneo con quasi 92 di media) e dal punto di vista dell’intensità; da valutare invece il lavoro palla in mano. L’impressione è che il coach greco non voglia cancellare del tutto l’indole da corsa di Varese ma darà ugualmente qualche “controllo” in più anche nella metà campo avversaria. Magari introducendo i blocchi dei lunghi e qualche conclusione dalla media distanza visti come fumo negli occhi dai principi del moreyball.

Certo la differenza di stazza può fare male ai biancorossi, specie a rimbalzo, anche se Trapani ha ceduto il pivottone tedesco Pleiss al Panathinaikos (in Eurolega). Tra i lunghi lo spauracchio è Horton mentre Alibegovic rischia di avere il mis-match più favorevole vista anche la rinuncia di Varese a Jaron Johnson. La Shark intanto potrebbe schierare l’ex di turno Gabe Brown, prolungato sino a fine stagione, e tra gli esterni proverà subito a mettere in difficoltà il nuovo assetto biancorosso (Mitrou-Hands in quintetto, Librizzi più Bradford dalla panchina) con il talento di Robinson e Galloway, la solidità di Petrucelli e Rossato, l’imprevedibilità di Notae e via discorrendo.

Insomma, le probabilità che Varese possa sbancare il PalaShark non sono altissime ma – e Kastritis lo ha fatto capire bene – prima ancora della vittoria è necessario che la squadra risponda all’elettroshock con l’accento greco, in chiave futura. Se questo accadrà, è possibile pensare a una corsa salvezza interessante, altrimenti ci sarà da preoccuparsi ancora di più.

LE ALTRE – Intanto il turno post Coppa Italia fa registrare il KO della vincitrice Trento che, così, può farsi raggiungere in vetta da Brescia e Virtus. A battere la Dolomiti è Tortona, prossima avversaria di Varese (a Casale Monferrato). Vince anche Reggio Emilia che travolge Sassari, di nuovo nel gruppo delle pericolanti mentre c’è massima attenzione sulle vicende di Pistoia. I toscani sono in pienissima crisi, rischiano di perdere più o meno tutti gli stranieri ma la società punta a salvare il titolo sportivo (pur retrocedendo, ipotesi probabile) senza quindi ritirarsi. La situazione è in evoluzione.

