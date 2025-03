Tornano le passeggiate gratuite per le famiglie alla scoperta delle Valli del Verbano

La Comunità Montana Valli del Verbano, in collaborazione con alcuni Comuni e associazioni locali, prosegue con entusiasmo il progetto di attività didattiche gratuite offrendo a tutte le famiglie una nuova opportunità per esplorare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Dopo il successo dell’edizione autunnale, infatti, tornano nella primavera 2025 i percorsi selezionati dal catalogo “Tra il verde e l’azzurro. A scuola di ambiente e territorio nelle Valli del Verbano”.

Grazie alla guida di un accompagnatore AIGAE esperto di geologia e botanica, alle Guardie Ecologiche Volontarie e ai volontari delle associazioni, grandi e piccini potranno vivere esperienze coinvolgenti lungo sentieri facili e suggestivi dove, attraverso passeggiate tematiche, giochi e piccole attività, scopriranno le meraviglie naturali e storiche della Valcuvia, della Val Veddasca e della Val Dumentina. Gli appuntamenti sono pensati per tutte le età, con particolare attenzione ai bambini. L’assessore alla Cultura Marco Fazio: «Siamo orgogliosi di poter offrire nuovamente questa opportunità alle famiglie del nostro territorio. Questi percorsi non sono solo momenti di scoperta e apprendimento, ma rappresentano anche un’occasione per rafforzare il legame con la natura e con la nostra storia locale, oltre a dare una forte visibilità alle attività didattiche che svolgiamo quotidianamente con le scuole.

Il coinvolgimento delle associazioni e dei volontari è un valore aggiunto che rende queste esperienze ancora più significative».

IL PROGRAMMA: • Il Giro del Sole di Agra e la sua meridiana – Domenica 23 marzo, ore 15.30 In collaborazione con Pro Loco Agra • L’alpeggio di Vararo dove il tempo si è fermato – Domenica 13 aprile, ore 15.30 In collaborazione con Associazione Vivi Vararo • Fiori e rocce della Valcuvia sul Sentiero Furia a Masciago Primo – Domenica 11 maggio, ore 15.30 In collaborazione con Parco Regionale Campo dei Fiori • Il lavoro dell’acqua: i mulini di Piero – Domenica 8 giugno, ore 15.30 In collaborazione con il Comune di Curiglia con Monteviasco

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI La prenotazione è obbligatoria tramite questo link. I posti sono limitati, pertanto si consiglia di registrarsi entro il venerdì precedente l’evento e di segnalare tempestivamente eventuali disdette. Per tutta la durata dell’attività è richiesta la presenza di un genitore. È inoltre consigliato l’uso di calzature adeguate per i percorsi. In caso di maltempo, gli eventi saranno annullati con comunicazione tempestiva sul sito della Comunità Montana e via email. Per ulteriori informazioni contattare il Settore Cultura della Comunità Montana: tel. 0332 505001 int. 127 (lun-mar-gio 9-13 e 14-17; mer e ven 9-12).