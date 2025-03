Tradate e il suo territorio al centro della Welfare Week 2025: novanta eventi per promuovere la cultura del benessere e della comunità

E’ stata presentata questa mattina a Tradate la Welfare Week 2025, una settimana interamente dedicata alla promozione del welfare di comunità nei comuni dell’Ambito Territoriale di Tradate: Castelseprio, Castiglione Olona, Lonate Ceppino, Gornate Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vedano Olona e Tradate. L’iniziativa – che si svolgerà dal 5 al 13 aprile – è promossa dall’Assemblea dei Sindaci e dal Tavolo Assessori, in collaborazione con una vasta rete di realtà del privato sociale e del volontariato locale.

La manifestazione si presenta come un’importante occasione di informazione sociale e sviluppo di comunità, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di competenze esistente nel territorio, rafforzando la sinergia tra enti pubblici, associazioni, cooperative, fondazioni, comitati e cittadini.

Il calendario prevede novanta eventi gratuiti di carattere sociale, educativo, artistico, musicale e multimediale, ideati per avvicinare la cittadinanza ai servizi e alle istituzioni. L’organizzazione è curata da un comitato scientifico che vede la partecipazione, tra gli altri, del giurista e scrittore Giuseppe Battarino e di Silvia Nanni, cofondatrice della Scuola di Legalità “Il Seme di Giustizia”.

L’inaugurazione e i principali appuntamenti istituzionali

L’apertura ufficiale è prevista per sabato 5 aprile alle 9.00 a Villa Truffini a Tradate, con un convegno inaugurale che ospiterà numerosi interventi istituzionali, tra cui quelli del sindaco di Tradate Giuseppe Bascialla, della vicesindaca di Castiglione Olona Caterina Valle Zaninoni, dei rappresentanti di ATS Insubria e ASST, e della presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia Manuela Zaltieri. A seguire, contributi del professor Gino Mazzoli, esperto di welfare di comunità, e della giornalista Marilena Lualdi.

Tra gli eventi di rilievo:

7 aprile, ore 9.00 – Liceo Marie Curie di Tradate: laboratorio con gli studenti sulle sentenze giudiziarie, in collaborazione con Battarino e Nanni.

9 aprile, ore 14.30 – Villa Truffini: convegno “Esperienze professionali in dialogo”, dedicato a pratiche innovative nel servizio sociale.

5 aprile, ore 15.30 – Villa Aliverti (Vedano Olona): conferenza “Partecipare per crescere”, con la consegna del Premio Chiara Lubich per la Fraternità alla presenza di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria.

Il welfare come esperienza partecipata

Nel corso della settimana, verranno proposte anche attività promosse dai servizi specialistici delle ASST del territorio, come incontri su salute mentale, supporto ai caregiver, e inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Da segnalare anche l’evento “Rugby a merenda” il 9 aprile, a cura dell’Asd Amatori Tradate Rugby Club, con sport e musica per le famiglie.

La manifestazione si concluderà l’11 aprile alle 20.30 con il Golden Gala a Villa Truffini, serata su invito dedicata a istituzioni, stakeholder e Terzo Settore. Durante l’evento verranno premiati i vincitori del contest fotografico “SFUMANO. Le sfumature nell’incontro umano”, valutato da una giuria di esperti e con la partecipazione di realtà aziendali e della Rete Giunca, prima rete di welfare in Italia.

Tutti i dettagli e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.welfareweek.it