Una settimana di iniziative per i 120 anni dei Mandolinisti Bustesi

Il 2025 è un anno speciale la città di Busto Arsizio e per i Mandolinisti Bustesi che giungono al compimento del loro 120° anno di vita. Per celebrare questa ricorrenza sono molteplici le iniziative che verranno proposte nell’ambito della settimana dal 6 al 13 aprile.

Tra queste, tre concerti con varie formazioni orchestrali e cameristiche, una mostra storica sulla storia del mandolinismo nel XX secolo a partire dell’antica orchestra di Busto Arsizio e una tavola rotonda per riflettere sull’associazionismo mandolinistico e sulla musica amatoriale in Lombardia.

L’Assessore alla Cultura, Manuela Maffioli ha sottolineato: “Un anniversario importante, una realtà storica, conosciuta e apprezzata in città e oltre, un numero – 120 – che da solo è un manifesto: di competenza, passione, determinazione, capacità, lungimiranza, coraggio. Tutte validissime ragioni per celebrare questa componente così significativa del mondo culturale cittadino e l’attività che svolge, perseguendo quella politica di educazione alla cultura, che tanto interessa alla nostra Amministrazione. Una, cento, centoventi ragioni per patrocinare e sostenere quindi il programma delle celebrazioni dell’anniversario, nella convinzione che questo prezioso sodalizio abbia ancora moltissimo da dire in futuro, di musica e della nostra città, così orgogliosa di ritrovarsi in quel prezioso aggettivo che costituisce il nome”.

Il Presidente dei Mandolinisti Bustesi, Alberto Tovaglieri, le fa eco: “da oltre un secolo, i Mandolinisti Bustesi portano avanti la tradizione delle orchestre a plettro, nate tra Ottocento e Novecento in un periodo di grande fermento musicale. Nati in un’epoca in cui il mandolino era protagonista della scena musicale italiana, hanno attraversato momenti di splendore e difficoltà, mantenendo sempre vivo il legame con la storia del proprio territorio. Dal successo nei concorsi nazionali dei primi decenni del Novecento alla rinascita sotto la guida del M° Renzo Pistoletti, sono cresciuti musicalmente fino a raggiungere traguardi importanti in Italia e all’estero. Oggi, dopo 120 anni di attività, proseguono il cammino valorizzando il repertorio originale per strumenti a plettro e coinvolgendo le nuove generazioni in un affascinante viaggio musicale.”

I CONCERTI

Il 6 aprile la manifestazione si aprirà alle ore 18.00 con un concerto inaugurale in Sala Pro Busto, un omaggio alla storia dell’orchestra bustocca e un ponte verso il futuro. Il programma del concerto propone uno spaccato della più antica tradizione musicale dei Mandolinisti Bustesi, a partire dalle opere del loro primo Maestro, Angelo Alfieri, riviste tramite lo studio approfondito delle partiture originali e attualizzate dalla bravura interpretativa dei giovani maestri che oggi guidano l’orchestra. Saranno inoltre presentati brani che testimoniano i recenti successi orchestrali. Nel programma brani di Angelo Alfieri, Hermann Ambrosius, Hans Gal, Claudio Mandonico, Gaetano Monza, Giacomo Sartori. Alla direzione dell’orchestra si alterneranno i Maestri Anh Tuan Auriemma e Giacomo Giabelli.

Secondo appuntamento si terrà mercoledì 9 aprile alle ore 21.00 in Sala Pro Busto con l’ensemble a plettro “Renzo Pistoletti”. Questa formazione si costituisce nell’anno 2006 quale formazione cameristica dei Mandolinisti Bustesi, con lo scopo di promuovere uno specifico repertorio originale cameristico, presentando anche concerti monografici dedicati ad alcuni dei più grandi autori di fine ‘800 ed inizio ‘900. Il programma del concerto presenta diversi brani per formazioni a duo, a trio ed ensemble che valorizzano le opere storiche per mandolino lombardo e mandolino napoletano che sono state eseguite dai gruppi mandolinistici fin dai primi anni del Novecento e presenti nel nuovo progetto discografico dell’orchestra “Serenata Lombarda” realizzato proprio in occasione dell’anniversario dell’orchestra.

La settimana si conclude domenica 13 aprile alle ore 18.00 sempre in Sala Pro Busto, con l’Orchestra a Plettro della Rete Lombarda Strumenti a Pizzico, che riunisce tra le sue fila musicisti delle orchestre storiche della regione per valorizzarne la tradizione mandolinistica, raccogliendo esperienze ultracentenarie. L’orchestra, composta da circa 40 musicisti appartenenti a diverse formazioni lombarde, è diretta dal M° Claudio Mandonico. Questo concerto celebra gli autori che hanno contribuito alla storia musicale lombarda degli ultimi 150 anni e suggella la collaborazione con la Fondazione Antonio Carlo Monzino, custode della tradizione liutaia milanese.

Ma il fenomeno delle orchestre a plettro non è solo locale o italiano, né in passato né oggi. Nell’ambito dei festeggiamenti per i loro 120 anni i Mandolinisti Bustesi hanno quindi voluto invitare ad esibirsi, il 23 aprile, la Youth Mandolin Orchestra della Croatian Graphic Music Society Sloga. Questo a testimonianza anche dell’attenzione per le formazioni giovanili e l’educazione di nuovi musicisti. Infatti, l’orchestra è composta da studenti di mandolino e chitarra della scuola di musica “Pavlo Markovac” di Zagabria, studenti di chitarra di altre scuole di musica, nonché studenti ed ex studenti di mandolino. Il repertorio dell’orchestra è costituito da composizioni classiche e contemporanee di compositori croati e di altri autori per orchestra mandolinistica. Il Direttore artistico e Direttore della Young Mandolin Orchestra Sloga è Maksimilijan Borić, professore di mandolino, diplomato in mandolino al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Tutti i concerti sono a offerta libera – è consigliata la prenotazione sul sito www.mandolinistibustesi.it

LA MOSTRA STORICA

Una inedita mostra storica, in collaborazione con la Parrocchia Prepositurale Collegiata di San Giovanni Battista e curata dal Maestro Ugo Orlandi e dal gruppo “Arte del Pizzico”, sarà visitabile nella Chiesa di S. Antonio Abate a Busto Arsizio dal 6 al 13 aprile, con sezioni tematiche dedicate al contributo dell’orchestra bustese al panorama mandolinistico italiano e internazionale. Si ripercorreranno i concorsi, i direttori dal 1905 e la figura del primo maestro, Angelo Alfieri. Saranno esposti documenti rari che testimoniano i legami con altre orchestre e associazioni, oltre a strumenti originali della collezione storica. La mostra offre visite guidate per gruppi, scuole e associazioni.

La mostra sarà aperta, grazie ai volontari dei Mandolinisti Bustesi, domenica 6 aprile dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30, da lunedì 7 aprile a sabato 12 aprile (con i seguenti orari 10:00 – 12:30 / 16:00 – 18:30) e domenica 13 aprile dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30.

LA TAVOLA ROTONDA

Sabato 12 aprile sarà presentata nella bellissima sala della Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio la tavola rotonda “La musica amatoriale e le orchestre a plettro in Lombardia: l’esperienza dei Mandolinisti Bustesi” curata dal Maestro Ugo Orlandi. Le due sessioni dei lavori esploreranno, con l’aiuto degli esperti, i temi legati alla musica amatoriale con particolare riferimento alla situazione in Lombardia e alle vicende legate all’associazionismo mandolinistico nel Novecento a cui si lega indissolubilmente la storia dei Mandolinisti Bustesi. La discussione che avrà un approccio divulgativo ma rigoroso, mira a coinvolgere un pubblico ampio, valorizzando una tradizione musicale profondamente radicata nella cultura e nella storia lombarda.

Tra i relatori Floriano Massardi, consigliere regionale della Lombardia, Manuela Maffioli, Assessore alla Cultura del Comune di Busto Arsizio, Antonio Monzino, Presidente della Fondazione Antonio Carlo Monzino di Milano, Ugo Orlandi, Docente di mandolino presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, Anh Tuan Auriemma e Giacomo Giabelli, Direttori musicali dell’Orchestra a Plettro Mandolinisti Bustesi e Alberto Tovaglieri, Presidente della Associazione Mandolinisti Bustesi, modera Federica Battaglia.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio e il supporto del Comune di Busto Arsizio e del Consiglio della Regione Lombardia. Un ringraziamento a tutti i partner che sostengono l’iniziativa e in particolare a Paglini Store Concessionaria Renault, Agostino Valia e Mauro Tagliaferri – Fideuram Private Banker, Cassarà Parrucchieri, Fratelli Ferrario e Studio dott. Ansalone.

Un grazie speciale a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione delle attività tra cui la Parrocchia Prepositurale Collegiata San Giovanni Battista, Arte Del Pizzico, Rete Lombarda Strumenti a Pizzico, AFI – Archivio fotografico italiano e Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.