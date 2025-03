Varese Corsi oltre i confini: le storie di chi sceglie la formazione online da tutta Italia (e non solo)

Varese Corsi ha ufficialmente superato i confini della provincia, espandendo la sua offerta formativa anche nel digitale e raggiungendo corsisti in tutta Italia e all’estero. Sempre più persone infatti scelgono la sua formazione online, attratte dalla qualità didattica e dalla flessibilità che consente di conciliare studio e vita quotidiana. Un successo che trova concretezza nelle storie di chi ha trasformato un semplice corso in un’autentica opportunità di crescita personale e professionale

Il decluttering: un percorso di trasformazione condiviso

A Torino, Emanuela ha deciso di dedicarsi finalmente a se stessa dopo quarant’anni di lavoro. “Dopo quarant’anni di lavoro, ho scelto di concentrarmi sulla formazione e migliorarmi – spiega –. Il vero valore, però, è stato il gruppo: confrontarmi con persone di età ed esperienze diverse mi ha arricchita. La possibilità di farlo comodamente da casa ha reso tutto ancora più prezioso”.

Anche Patrizia, da Parma, ha intrapreso lo stesso percorso con l’insegnante Marta Ferro. Da sempre appassionata di decluttering, ha trovato nel corso online l’opportunità di imparare e condividere il proprio viaggio con altri. “Il prezzo accessibile, il gruppo di lavoro e l’approccio pratico mi hanno spinta a provare – racconta Patrizia –. L’interazione con altre persone è stata stimolante, mi ha dato la spinta per affrontare questo percorso personale”. Anche per lei, il formato online si è rivelato un ulteriore vantaggio, permettendole di seguire il corso senza spostarsi e di confrontarsi con corsisti provenienti da tutta Italia.

Con Emanuela e Patrizia, anche Giulia, da Lucca, ha scelto il corso di decluttering, trovando nell’esperienza online non solo una nuova competenza, ma anche una nuova visione del mondo. “Il corso era ben strutturato e la piattaforma intuitiva. La possibilità di seguire online e la varietà delle proposte mi hanno colpita positivamente” racconta Giulia, che ha apprezzato il metodo e la professionalità di Varese Corsi. Per lei, l’apprendimento a distanza è stata un’occasione di crescita, e si dice già pronta a scoprire nuovi corsi online, sempre con Varese Corsi.

Distanza non è sinonimo di separazione

Ornella, invece, che ha iniziato il suo percorso nel 2013, vive oggi a Suzhou, in Cina, ma la distanza non è mai stata un ostacolo. “Grazie alle lezioni online posso continuare a seguire i corsi, approfondendo argomenti di mio interesse, anche a migliaia di chilometri di distanza” racconta, evidenziando come la flessibilità dell’e-learning e il rapporto di fiducia costruito con Varese Corsi e i suoi docenti abbiano fatto la differenza.

Giuseppina, da Latina, ha finalmente concretizzato la sua passione per la scrittura grazie a Varese Corsi. “A Latina non ci sono opportunità specifiche sulla scrittura, né realtà comparabili a Varese Corsi a livello locale” spiega Giuseppina. La possibilità di seguire un corso di scrittura emotiva online le ha permesso di partecipare a un gruppo ristretto, dove la condivisione è diventata un punto di forza. “La scrittura è intimità, e il formato digitale ha creato una connessione autentica tra i partecipanti, senza il vincolo della distanza” aggiunge. Un’esperienza che ha trasformato il suo modo di raccontare e di entrare in sintonia con gli altri.

Benedetta e Alessandro, da Siracusa, hanno scelto di imparare insieme l’inglese, intraprendendo un percorso che li ha uniti ancora di più. “Abbiamo scoperto i corsi grazie alla nostra amicizia con l’insegnante Viviana e ci siamo trovati benissimo – racconta Benedetta -. La flessibilità degli orari e i costi accessibili hanno reso questa esperienza perfetta per noi.” Tanto che, una volta terminato il corso, entrambi hanno già deciso di proseguire con il livello successivo.

La formazione senza confini

Le storie di Ornella, Emanuela, Patrizia, Giulia, Giuseppina, Benedetta e Alessandro dimostrano come la formazione non abbia più confini geografici. Varese Corsi è diventato un punto di riferimento non solo per chi vive in città, ma anche per chi, da tutta Italia e dall’estero, cerca un’opportunità di crescita accessibile e di qualità. La didattica online si conferma così non solo una soluzione pratica, ma anche un’occasione per creare comunità, favorire la condivisione e l’apprendimento, ovunque ci si trovi.

Per maggiori informazioni sui corsi online, cliccare qui.