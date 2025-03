Varese Retrocomputing inaugura la nuova sede con una giornata di pulizie

Varese Retrocomputing, iniziativa nata a Varese dedicata agli appassionati e collezionisti di computer vintage e tecnologia degli anni ’70, ’80 e ’90, ha trovato una nuova sede all’interno degli spazi Ex-Whirlpool, gestiti da Opera Hub e Invenire.info, in via Borghi 27 a Comerio. L’ampia area area a disposizione dell’associazione comprende 250 metri quadri, oltre a un giardino, e sarà destinata a laboratori, ufficio segreteria e attività sociali.

Ora per avviare l’organizzazione degli spazi, è stato programmato un curioso “open day”: una giornata di incontri ma anche di “pulizie di primavera”: sabato 15 marzo, a partire dalle 9, oltre a discutere di informatica e retrocomputing, i partecipanti sono invitati a collaborare alla pulizia e all’allestimento dei locali.

Sono richiesti abbigliamento comodo e attrezzature per la pulizia (scope, stracci, detersivi, secchi, aspirapolvere, decespugliatore), mentre il pranzo sarà offerto dagli organizzatori. Per partecipare, è possibile confermare la presenza segnalando il numero di partecipanti e l’eventuale materiale disponibile a segreteria@ vareseretrocomputing.it.

Dopo le “grandi pulizie” seguirà il primo appuntamento in programma per l’associazione, domenica 4 maggio dalle 9 alle 19. In occasione delle escursioni guidate alla grotta Remeron, organizzate da Invenire per tutto il giorno con partenza e arrivo presso la Hall dell’ex Whirlpool, Gli associati di Varese Retro Computing esporranno proprio negli spazi della Hall una mostra di videogiochi storici su macchine vintage a tema “Esplorazione e Avventura”.