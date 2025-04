A Cantello come in san Vittore: una corona di fiori verrà issata sul campanile della storica chiesa di Santa Maria in Campagna

Un momento di raccoglimento, ma anche un gesto simbolico e spettacolare animerà la serata di domani, giovedì 1° maggio, presso la chiesa di Santa Maria in Campagna a Cantello. A partire dalle 20.30 si terrà un Santo Rosario, seguito da una suggestiva manifestazione che vedrà protagonisti i volontari della Protezione Civile locale.

Come succede a Varese presso la chiesa di San Vittore in occasione della festività dell’Immacolata, anche Cantello infatti proporrà la “calata” con le funi dalla cella campanaria: un’azione altamente scenografica durante la quale i volontari della Protezione Civile scenderanno dalla torre campanaria per poi risalire issando una corona di fiori. Quest’ultima verrà fissata simbolicamente sulla struttura come segno di devozione e speranza.

L’iniziativa, nata proprio su ispirazione dell’esperienza varesina, vuole essere non solo un momento di preghiera per i molti drammi del nostro tempo – dalle guerre alle sofferenze che colpiscono popoli e individui – ma anche un’occasione per valorizzare il patrimonio spirituale e architettonico del paese e per rendere omaggio al lavoro instancabile dei volontari della Protezione Civile.