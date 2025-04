A Luino cittadini protagonisti della prevenzione: al via i corsi gratuiti sull’uso dei defibrillatori

Un’importante iniziativa a tutela della salute pubblica prende il via nel Comune di Luino: grazie alla convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale e la Croce Rossa di Luino e Valli, nasce il progetto “Sentinelle del cuore”, volto a garantire un costante monitoraggio e la regolare manutenzione dei defibrillatori semiautomatici (DAE) installati sul territorio.

Ma non solo: nell’ambito dell’accordo, il Comune invita tutta la cittadinanza a partecipare a corsi di formazione gratuiti sull’utilizzo dei defibrillatori, fondamentali per agire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

“Questi corsi rappresentano un’opportunità fondamentale per acquisire competenze salvavita e contribuire attivamente alla sicurezza della comunità – afferma Paolo Portentoso, consigliere comunale con delega alla Sanità -. La farmacia comunale si conferma un punto di riferimento per la promozione della salute, offrendo anche consulenze sanitarie e supporto a questa importante iniziativa”.

Dettagli dei corsi

Iscrizioni: gratuite presso la farmacia comunale di Luino in Piazza Aldo Moro (frazione Voldomino)

Partecipanti: massimo 18 persone per corso, per garantire una formazione efficace

Primo corso: previsto per maggio 2025

Corsi successivi: in base al numero di iscrizioni e alla disponibilità

Il progetto si fonda sull’idea di una comunità preparata e in grado di rispondere con prontezza alle emergenze.

“L’importanza di una comunità preparata ad affrontare situazioni di emergenza cardiaca è cruciale. La defibrillazione precoce, infatti, aumenta significativamente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco – ricorda Luca Gentilini, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli -. Partecipare a questi corsi, contribuisce a creare una rete di cittadini pronti a intervenire tempestivamente, rafforzando il senso di solidarietà e collaborazione all’interno della comunità”.

“L’accordo stipulato – conclude Pierfrancesco Buchi, Vicepresidente della Croce Rossa di Luino e Valli – è un passo importante per continuare a costruire, insieme, una Luino cardioprotetta, dove la prevenzione, la formazione e la solidarietà sono parte concreta della nostra quotidianità. La Croce Rossa, è come sempre al fianco della nostra città, per diffondere cultura, consapevolezza, formazione. Perché la salute è un diritto, ma deve anche essere una responsabilità condivisa”.

Per informazioni o per iscriversi, è possibile recarsi presso la farmacia comunale di Voldomino o telefonare al 0332 534600.