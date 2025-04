A Maccagno un defibrillatore in ricordo di Federico, morto per arresto cardiaco

A Maccagno è stato installato un defibrillatore automatico in memoria di Federico, l’uomo che ha perso la vita lo scorso 4 ottobre a causa di un arresto cardiaco. Un’iniziativa pensata proprio dai familiari di Federico e sostenuta con generosità da tanti cittadini dei paesi vicini e di Luino.

Dopo la scomparsa di Federico, la sua famiglia aveva organizzato una raccolta fondi all’interno dei negozi e dei condomini del luinese. La risposta della comunità è stata generosa e immediata, tanto che sono bastati solo pochi giorni per raggiungere la somma necessaria. Il defibrillatore è stato installato di fronte alla Gelateria Laghee di Maccagno sabato 19 aprile ed è disponibile per chiunque in situazioni d’emergenza.

«Federico – scrivono in un messaggio i suoi familiari -, la tua gioia ed il tuo sorriso continueranno ad essere incisi nella nostra mente. Ci proteggerai dall’alto, e oltre a noi, ora proteggerai il cuore di altre persone».

«Ringraziamo – aggiunge la famiglia di Federico – tutti i titolari degli esercizi pubblici di Luino e dei paesi limitrofi, che ci hanno permesso di mettere un salvadanaio nel loro negozio, per sostenere la raccolta fondi per l’acquisto del defibrillatore. Ringraziamo anche le persone che hanno contribuito e in particolare i proprietari della Gelateria Laghee di Maccagno Annalisa e Giuseppe, che ci hanno permesso di fissare il Dae fuori dalla loro attività ed i condomini che hanno approvato questo progetto».

(Nella foto: Federico insieme ai suoi due figli Andrea ed Alessandro)

La raccolta fondi organizzata dalla famiglia di Federico è ancora aperta a chiunque volesse ancora partecipare, per riuscire ad acquistare un nuovo defibrillatore da installare in un altro luogo. È possibile donare con un bonifico all’iban IT08F3608105138289120389130 intestato alla famiglia.