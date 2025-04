A suon di musica e sorrisi: il Teatro Castellani si riempie di note e applausi con la Primaria di Azzate

Un sabato mattina di quelli che scaldano il cuore, al Teatro Castellani di Azzate. Il 12 aprile le note e le voci degli alunni della scuola primaria hanno trasformato la scena in un piccolo, vivace palcoscenico da festival, grazie allo spettacolo musicale diretto dal maestro Marco Simoncini.

Pianista diplomato al conservatorio, insegnante di musica ed esperto di didattica musicale, Simoncini ha guidato i giovani musicisti in un percorso sorprendente, culminato in una mattinata all’insegna del talento, della passione e di tanto divertimento. Ogni classe si è esibita con quattro brani di generi diversi, spaziando dalla musica moderna (con qualche incursione internazionale) fino ai classici della tradizione italiana. A chiudere lo spettacolo, un intramontabile “Nel blu dipinto di blu” cantato e suonato con entusiasmo da tutti gli alunni.

Ogni alunno ha messo mano a uno strumento, imparando a conoscere il linguaggio universale della musica: legnetti, triangoli e xilofoni, ukuleli, tastiere, chitarre, il violino e persino il sassofono.

Il progetto, intitolato “Music and English”, ha unito l’apprendimento musicale a quello linguistico. Durante l’anno, i bambini hanno lavorato su brani anche in lingua inglese, esercitando contemporaneamente orecchio, voce e competenze linguistiche. Un doppio binario creativo, reso possibile grazie al sostegno dell’associazione genitori della scuola e dell’amministrazione comunale, che hanno co-finanziato l’iniziativa.

Al termine dello spettacolo, il pubblico di genitori non ha risparmiato applausi e sorrisi. Gli insegnanti hanno espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto e hanno ringraziato il maestro Simoncini, l’associazione genitori e l’amministrazione comunale per l’impegno e il sostegno alla scuola e ai suoi tanti progetti.