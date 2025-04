Arrivano i treni Varese-Milano Centrale. Ma solo per due giorni

Sui tabelloni della stazione Fs di Varese compare un treno per Milano Centrale. È la realizzazione del “sogno” di Varese di avere un treno per Centrale?

Non proprio, visto che i treni per Centrale saranno in tutto solo quattro, in due diverse giornate.

«Ebbene sì, a Varese sta per manifestarsi una apparizione miracolosa. L’evento celestiale è previsto per il prossimo venerdì 18 aprile alle ore 13:07 presso la stazione Fs di Varese» scrive un lettore varesino, incappato durante una ricerca online nel treno miracoloso.

Da dove spuntano dunque questi treni Varese-Centrale?

Si tratta dei treni straordinari di TiLo, la compagnia ferroviaria transfrontaliera, formata da Trenord e Ferrovie Federali Svizzere: sono programmati a favore dei turisti svizzeri che “scendono” in Italia per le settimane di Pasqua e Pentecoste, quest’ultima festività cattolica che agli italiani dice poco o nulla, ma che per il mondo di lingua tedesca è una festività centrale, che dal punto di vista civile “marca” in qualche modo l’inizio del periodo estivo.

E dunque, quando circolano questi treni Varese-Milano Centrale?

Le corse arrivano dal confine di Stabio e, passate da Varese Fs, proseguono per Centrale.

Nello specifico circoleranno, con orari un diversi, nelle date del 18 aprile e 29 maggio (qui l’avviso completo di Trenord).

Per chi vuole provare “l’ebbrezza” del viaggio Varese-Centrale, il 18 aprile e 29 maggio si può partire alle 11.04 e arrivare alle 11.55, con fermata intermedia a Gallarate e Rho Fiera. Oppure partire alle 13.04 e arrivare nella stazione principale di Milano alle 13.55.

In senso opposto i treni da Centrale per la Svizzera saranno effettuati il 1° e 9 giugno. Ma a differenza dei treni discendenti, questi passeranno dalla Milano-Como-Chiasso per rientrare in territorio elvetico. E dunque: non ci saranno treni Milano Centrale-Varese.

Perché non c’è un treno Varese-Milano Centrale?

Molti si chiedono perché non ci sia un treno che da Varese arrivi a Milano Centrale: è l’unico capoluogo di provincia privo di collegamento con la stazione principale di Milano.

Paradossalmente, è una situazione che ha radici storiche in un privilegio: Varese, a inizio Novecento, era l’unica località raggiunta (passando per Gallarate) da treni elettrici. Le corse partivano dalla vecchia stazione Centrale, che si trovava in piazza Repubblica e fu demolita nel 1931, dopo l’attivazione della attuale Milano Centrale.

Il ponte della ferrovia che esisteva fino al 1931 tra via Galilei e via Fabio Filzi a Milano, mentre sulla strada passa un tram. La grande scritta segnala i moderni treni elettrici: anziché Varese (che prima era provincia di Como e non capoluogo) viene indicato come riferimento Gallarate, stazione di diramazione e sede di uno dei quattro “circondari” della provincia di Milano di allora

Dopo l’attivazione della nuova Centrale – quella oggi in servizio – rimase solo una piccola porzione della vecchia Centrale, ribattezzata Porta Nuova: da lì continuarono a partire i treni per Gallarate-Varese-Porto Ceresio e la stazione divenne infatti nota come “le Varesine” (nome che passò poi all’area dismessa, dopo la demolizione della stazione e l’arretramento dei binari a Milano Porta Garibaldi nel 1961).

La stazione di Milano Porta Nuova negli anni Cinquanta. S’intuisce sul muro la scritta “linee varesine”

L’accesso a Milano in treno elettrico era un privilegio appunto, rispetto ai treni a vapore più lenti e scomodi. Quando la stazione di Porta Nuova fu chiusa nel 1961, la stazione di Milano Centrale era già troppo trafficata per aggiungere altri treni: così i convogli da Varese iniziarono a fare capolinea a Porta Garibaldi, la stazione dei pendolari.

Oggi Milano Centrale è vicina al punto di saturazione ed è difficile aggiungere nuove corse, per questo le richieste di inserire un Varese-Milano Centrale sono cadute nel vuoto.

Anzi: le Fs stanno operando per rafforzare il ruolo delle altre stazioni milanesi (specificamente Porta Garibaldi, già usata per capolinea dei treni ad Alta Velocità per la Francia) e soprattutto delle “stazioni porta”, Milano Rogoredo e Rho Fiera, pensate come punto di interscambio tra treni a lunga percorrenza e treni regionali/suburbani. Anche a Est, verso Venezia, si ragiona di realizzare una “stazione porta” (già oggi Pioltello consente interscambio con i treni per Verona)

Da Varese va ricordato che già oggi i treni diretti con fermata a Rho Fiera consentono l’interscambio con corse ad Alta Velocità per Torino, Roma e Napoli.