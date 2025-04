Caccia alle uova di dinosauro al Museo Castiglioni di Varese

Tornano le attività per bambini al Museo Castiglioni di Varese, lo spazio archeo-etnologico che ha sede all’interno di Villa Toeplitz e che è dedicato all’attività, ai viaggi, alle scoperte e alle ricerche dei fratelli Angelo e Alfredo Castiglioni.

Sabato 12 aprile, a partire dalle ore 15, è previsto un pomeriggio a tema “dinosauri e preistoria”: i partecipanti – dai 4 anni in su – potranno effettuare la caccia alle uova di dinosauro e alcuni laboratori a stand che faranno conoscere ai piccoli partecipanti la vita degli uomini primitivi. Sarà anche possibile ricreare fossili e impronte.

Per i più piccoli, soprattutto per l’attività della caccia alle uova, si consiglia l’affiancamento di un genitore. Alla fine dell’attività seguiranno poi i laboratori a stand e la premiazione dei partecipanti con una dolce sorpresa per tutti.

Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto mandando una mail a pathfinderhistorylabs@gmail.com (oggetto caccia uova) o via messaggio WhatsApp (329-5384876) indicando nome/cognome e età del partecipante. Il costo per ogni partecipante è fissato in 20 euro.