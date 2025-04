Ciclista investita a Mozzate, interviene l’elisoccorso

Grave incidente stradale questa mattina, martedì 8 aprile, a Mozzate. Poco dopo le 6 una donna di 44 anni è stata investita mentre si trovava in bicicletta in via Antonio Guffanti, all’altezza del civico 48.

Secondo quanto riportato dai soccorritori, l’impatto ha coinvolto un solo mezzo e la ciclista. Le condizioni della donna hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, attivato in codice giallo. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago, che ha prestato le prime cure, senza procedere al trasporto.

La 44enne è stata trasferita in elicottero all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è stata ricoverata in codice giallo.

Per i rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Cantù. L’intervento è stato coordinato dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.