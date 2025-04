Incidente tra auto e scooter Locarno: grave un uomo di 68 anni

Grave incidente, poco prima delle ore 15 di venerdì 11 aprile, all’intersezione tra via Antonio Ciseri e via della Pace, nel centro di Locarno. Nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter con targa tedesca, condotto da un 68enne cittadino svizzero, e una vettura guidata da una 37enne, anch’essa cittadina svizzera residente nel Locarnese.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia cantonale, e in attesa che l’inchiesta chiarisca l’esatta dinamica, lo scooter e l’auto sono entrati in collisione per cause ancora da accertare. A seguito dell’impatto, il conducente dello scooter e la passeggera che viaggiava con lui sono caduti rovinosamente sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente sono rapidamente intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, affiancati dalla Polizia città di Locarno, e i soccorritori del SALVA, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 68enne avrebbe riportato ferite di seria entità, mentre la passeggera avrebbe subito lesioni più lievi.

Le autorità proseguono le indagini per accertare le responsabilità e le circostanze esatte dell’accaduto.