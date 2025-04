La proposta di Oggiona con Santo Stefano: ginnastica all’aperto nei mercoledì di primavera

Nei mesi di maggio e giungo, al mercoledì mattina, va in scena a Oggiona con Santo Stefano la ginnastica all’aperto per adulti e anziani. Una iniziativa pensata dall’assessorato allo sport del Comune per favorire il benessere dei cittadini.

Le sessioni di ginnastica saranno condotte dai professionisti della palestra Spazio Tempo di Oggiona e si terranno ogni mercoledì dalle ore 9 alle 10 dal 7 maggio fino al 25 giugno. L’iniziativa mira a promuovere uno stile di vita sano e attivo, offrendo un’opportunità di socializzazione e movimento all’aria aperta.

La partecipazione al corso è aperta ai residenti nel Comune ed è gratuita ma è obbligatorio iscriversi presso la biblioteca comunale che si può contattare al numero 0331.214946. Le lezioni si terranno all’area verde “Arboreto dei continenti” che si trova nella pineta comunale di via Bonacalza.