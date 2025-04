Lavori al multipiano dell’ospedale di Varese: chiuso il piano per gli utenti nel pomeriggio del 29 aprile

Da mercoledì 23 aprile a venerdì 2 maggio prossimi, il parcheggio multipiano dell’ospedale di Circolo di Varese, in via Guicciardini, sarà interessato da interventi di rinnovamento degli impianti, tra cui i lavori per l’installazione di 2 nuove casse automatiche per il pagamento della sosta degli utenti.

Nonostante i lavori, sarà garantito il regolare funzionamento dei piani del parcheggio, ad eccezione del pomeriggio di martedì 29 aprile, a partire dalle 13.30, in cui risulterà chiuso il solo piano dedicato alla sosta per gli utenti.