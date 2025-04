L’educazione nell’era dei social: genitori a scuola a Castronno per un ciclo di incontri

È partito nel tardo pomeriggio di oggi, 29 aprile, il ciclo di incontri Genitori in rete, promosso dall’Istituto comprensivo di Castronno.

Cinque incontri aperti ai genitori delle scuole secondarie di primo grado De Amicis di Castronno e Macchi di Caronno Varesino per confrontarsi sui diversi temi legati all’educazione dei figli nell’era dei social network.

Cinque serate, una a settimana sino alla fine di maggio, tutte coordinate dalla psicologa Sabrina Priulla e dall’ex preside Claudio Lesica, per affrontare il tema da diversi punti di vista.

L’iniziativa ha preso forma e forza dopo il partecipatissimo incontro dello scorso 9 aprile sulla Sicurezza digitale, promosso sempre dall’Istituto comprensivo di Castronno e dalle Amministrazioni comunali di Castronno e Caronno Varesino in collaborazione con la Polizia Postale. Tantissimi genitori avevano aderito all’iniziativa mostrando vivo interesse ad approfondire il tema.

La prima serata di Genitori in rete, il 29 aprile dal titolo “I giovani, la rete e le dipendenze digitali” sarà seguito lunedì 5 maggio da un approfondimento su “I pericoli della rete: quali sono e come affrontarli”.

L’altra faccia della medaglia, ovvero “Gli adulti e la dipendenza dai Social Network” è invece il tema del terzo incontro, quello di martedì 13 maggio, per poi chiudere con due incontri specifici sulla genitorialità: “Genitori punto di riferimento: presenti ma non perfetti” mercoledì 21 maggio ed “Essere genitori: in equilibrio tra autonomia e limiti”, incontro che chiude Genitori in rete, il 28 maggio.

Tutti gli incontri saranno ospitati dalla scuola De Amicis di Castronno, dalle ore 18 alle ore 20.