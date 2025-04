Lu-Ve spa, via libera al bilancio 2024 e dividendo di 0,42 euro per azione

L’assemblea degli azionisti di Lu-Ve spa, azienda di uboldo specializzata nella produzione di scambiatori di calore, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,42 euro per azione, con stacco cedola il 28 aprile e pagamento a partire dal 30 aprile 2025.

Nel 2024, il gruppo ha registrato ricavi consolidati per 589,1 milioni di euro (-4,6% rispetto al 2023), un Ebitda di 82,5 milioni (+4,7%) e una posizione finanziaria netta negativa per 97,5 milioni. Il bilancio della capogruppo – che include gli effetti della fusione per incorporazione di Sest spa e Air Hex Alonte srl – mostra ricavi per 201 milioni, Ebitda a 14 milioni e utile netto pari a 18 milioni di euro.

L’assemblea ha inoltre approvato la politica di remunerazione per il 2025 e si è espressa favorevolmente sui compensi erogati nel 2024. Per quanto riguarda la revisione contabile, è stato conferito a Kpmg spa l’incarico per il periodo 2026-2034, in sostituzione di Deloitte & Touche spa. In capo a Kpmg anche la certificazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità per il triennio 2026-2028. Tra le altre decisioni adottate, il rinnovo dell’autorizzazione al consiglio di amministrazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, fino a un massimo del 10% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi. Alla data odierna, Lu-Ve detiene in portafoglio 28.027 azioni proprie.

In sede straordinaria, l’assemblea ha infine approvato alcune modifiche statutarie, intervenendo sugli articoli 15 e 20 dello statuto sociale. Le delibere si inseriscono in un percorso di consolidamento del gruppo, che punta a rafforzare la propria presenza sui mercati e l’impegno su sostenibilità e trasparenza.