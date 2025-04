Minacce in piazza a Como con un coccio di bottiglia: scatta la denuncia per un trentenne

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Como ha denunciato per lesioni aggravate un 30enne nigeriano, irregolare e con precedenti. L’uomo, in piazza San Rocco, è stato visto da una volante mentre, in stato di agitazione, minacciava con un coccio di bottiglia due connazionali, di 29 e 30 anni. Gli agenti sono intervenuti subito, disarmandolo e fermandolo.

Uno dei due aggrediti presentava ferite da taglio all’addome e al volto, con una prognosi di 7 giorni. L’altro è rimasto illeso. Entrambi hanno sporto denuncia. Anche l’aggressore ha riportato lievi tagli. Alla base della lite, motivi futili. Il 30enne è stato denunciato e raggiunto da un nuovo ordine di allontanamento. La Questura valuterà ora la sua posizione amministrativa.