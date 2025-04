Napoli esperta e di talento: la Openjobmetis risponde con “energia e volontà”

Esperienza e qualità: il Napolibasket che questa sera – sabato 12, ore 20 – attende al varco la Openjobmetis è squadra differente da quella battuta in volata a Masnago a fine dicembre ed è profondamente diversa da quella di inizio stagione che iniziò il campionato con il tremendo fardello di 12 sconfitte consecutive.

Oggi, se vogliamo, la situazione si è ribaltata: Varese ha cambiato tanto ma senza aumentare il proprio valore complessivo a livello di qualità individuale mentre la squadra affidata a Giorgio Valli può permettersi il lusso di schierare diversi uomini dal passato illustre. Gente come Green, Pangos, Pullen e Zubcic ha giocato in Eurolega o comunque in squadre di alto profilo, e in Eurolega (Villeurbanne) ha messo piede anche John Egbunu, uno dei tre ex di turno che oggi vestono la maglia napoletana (gli altri sono Giovanni De Nicolao e Tomas Woldetensae, entrambi molto benvoluti, anche oggi, a Varese).

«Sono molto talentuosi, hanno qualità nel roster e sono esperti – ha spiegato coach Kastritis alla vigilia – Sappiamo a cosa andiamo incontro e quindi dobbiamo essere pronti a fare la nostra partita, a giocare con molta energia e volontà in ogni ruolo. Se lo faremo, allora, avremo la nostra occasione».

E ha ragione, perché al netto dei pregi Napoli qualche volta ha sbandato, forse avendo troppa sicurezza nei propri mezzi: sarà proprio in quelle situazioni che la Openjobmetis dovrà provare a “infilarsi”, aggredendo la palla, prendendo in velocità gli avversari – che da questo punto di vista non sembrano dei fulmini – e cercando di mantenere alte percentuali al tiro. E poi ci sarà la lotta a rimbalzo dove Napoli appare più forte: Egbunu è sulla carta meglio di Akobundu nel derby nigeriano, Tyus farà il possibile ma Toté e Zubcic danno maggiori garanzie. Kastritis dovrebbe dare spazio ad Anticevich ed Esposito per provare a limitare i danni. A proposito di Tyus, i gm di Pallacanestro Varese hanno smentito la possibilità di cedere il pivot in questo momento, nonostante il Maccabi Tel Aviv cerchi un rinforzo d’esperienza e di passaporto israeliano. Sarebbe, obiettivamente, un suicidio effettuare ora una mossa in uscita.

Oltre al match di Fuorigrotta – il palazzetto di Napoli è a poche centinaia di metri dal Maradona-San Paolo – le due squadre guarderanno anche quel che avverrà a Scafati dove alle 21 i padroni di casa affronteranno Reggio Emilia in un altra partita “pesante” in ottica salvezza. Ma Varese dovrà prima di tutto riuscire a vincere il proprio match: focalizzarsi solo sulle disgrazie altrui non dà alcuna garanzia. Meglio essere padroni del proprio destino.

DIRETTAVN – L’articolo che contiene la diretta della partita è già online: lo trovate al link sottostante.