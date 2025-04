“Non vi lasceremo mai”. I tifosi della Openjobmetis spingono la squadra in partenza per Napoli

C’è lo studente appena uscito da scuola, c’è la famiglia che non manca mai al palazzetto. C’è il professionista che «alle 14 devo essere a Ferno ma non potevo mancare» e quello che ha un venerdì di ferie e ha scelto di stare vicino a Scola. Ci sono i coniugi che, appena possono, seguono la squadra anche in trasferta e le mamme con i figli che giocano a minibasket ma si sono già appassionati ai colori biancorossi.

In tutto sono oltre un centinaio i tifosi che si sono dati appuntamento al Centro Campus – in orario certo, non “da manifestazione” – per salutare l’Openjobmetis in partenza per Napoli dove sabato sera (ore 20) andrà in scena l’ennesima sfida da far tremare i polsi in ottica salvezza. A coordinarli è “Il basket siamo noi” guidato dal presidente Umberto Argieri e dal suo direttivo: «È stata una bella idea nata su una chat da Corrado Zuliani ed è la risposta migliore che possiamo dare ai giocatori in partenza per Napoli. Un momento che dà tanta energia: cerchiamo di trasmettere loro quello che abbiamo dentro».

Pochi fronzoli, un paio di cori quando tutta la squadra era sul pullman per Malpensa ma tanti applausi e incoraggiamenti ai giocatori che hanno pranzato insieme al Campus prima di iniziare il viaggio per Napoli. Tra i primi a fare capolino Luis Scola, ben conscio che il consenso raccolto dal trust si riflette anche sulla sua figura, si è intrattenuto qualche attimo con Argieri e ha ringraziato per l’attenzione, ma oltre al “General” era presente tutto lo stato maggiore biancorosso. Da Toto Bulgheroni a Paolo Perego (presidente e vice di Pallacanestro Varese) ad Alberto Castelli, numero uno del consorzio “Varese nel Cuore” fino ai general manager Zach Sogolow e Max Horowitz.

Tra i più applauditi anche Ioannis Kastritis, il coach greco che ha ringraziato per l’affetto e che anche ieri – in sede di presentazione della partita di Napoli – ha avuto parole di attenzione verso il pubblico di Masnago. «Non penso che per la nostra situazione sia meglio giocare in trasferta piuttosto che in casa. Non mi sentirete mai dire che preferisco giocare altrove: mi piace il nostro palazzetto e mi piace l’atmosfera che i nostri tifosi creano. E piace anche ai nostri giocatori».