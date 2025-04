Novella Ciceroni: “Serve un nuovo protagonista politico per portare a compimento il progetto Isotta Fraschini”

Obiettivo Saronno interviene nel dibattito politico che anima la città in merito al progetto dell’ex Isotta Fraschini, diventato negli ultimi giorni uno dei temi più dibattuti della campagna elettorale.

«Era il 2019 quando Obiettivo Saronno, durante un incontro molto partecipato in Sala Nevera, proponeva alcune idee per il rilancio della città, tra cui l’apertura di un campus universitario, con l’obiettivo di attrarre nuova linfa giovane e vitale, contrastando un declino già allora evidente – dice la candidata sindaca Novella Ciceroni – Qualche mese dopo si è appreso che l’area ex Isotta Fraschini era stata acquistata da un nuovo proprietario, impegnato in un dialogo con un’università milanese per proporre Saronno come possibile sede. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti, alcune cose sono cambiate, ma Obiettivo Saronno ha continuato a far sentire la propria voce a sostegno del progetto, ritenendolo ancora oggi una delle migliori opportunità per la città».

«Negli ultimi giorni, però, si assiste a un sconcertante botta e risposta tra i due principali esponenti dell’area di centrosinistra – l’uno ex sindaco, l’altro ex assessore della decaduta Amministrazione – mentre anche il Commissario straordinario, in carica fino a giugno, ha espresso le proprie precisazioni riguardo i lunghi tempi di approvazione del progetto. È positivo che la voce dell’Amministrazione – finora del tutto assente dal dibattito sul tema – si sia finalmente fatta sentire. Tuttavia, questo mette in evidenza il vuoto politico e la mancanza di dialogo con i cittadini, sollecitato più volte da Obiettivo Saronno ma mai accolto. Il muro contro muro con la proprietà, titolare di un investimento in grado di trasformare radicalmente il volto della Saronno del futuro, ha rappresentato un serio ostacolo alla rinascita della città».

La coalizione di liste civiche che sostiene Novella Ciceroni ribadisce la centralità del progetto e si candida a portarlo a termine alla guida della una nuova amministrazione: «Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno SiCura sono convinti che il rilancio di Saronno debba necessariamente passare dalla rigenerazione dell’area ex Isotta Fraschini: attraverso la creazione di un parco urbano, un polo formativo, l’eliminazione della cesura con l’area retrostante la stazione e il quartiere Matteotti. L’Amministrazione deve farsi carico dell’interesse pubblico, ma è ormai evidente che nessuna delle forze che hanno governato Saronno negli ultimi dieci anni ha dimostrato la capacità – o la volontà – di far decollare seriamente questo progetto. Serve quindi un radicale cambiamento degli attori in campo, e Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno SiCura si candidano a essere il volano per questo desiderio di rinascita della città.